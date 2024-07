W konkluzjach szczytu NATO w Waszyngtonie znalazło się między innymi zobowiązanie do długoterminowego wsparcia Ukrainy. - Uzgodniliśmy dalsze kroki, by zbliżyć Ukrainę do NATO. Będziemy ją wspierać na nieodwracalnej drodze do Sojuszu - powiedział w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

- Uzgodniliśmy dziś dalsze kroki, by zbliżyć Ukrainę jeszcze bardziej do NATO. Gdy Ukraina kontynuuje swoje kluczowe reformy, my będziemy dalej wspierać ją na jej nieodwracalnej drodze do NATO - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej z udziałem przywódców 32 państw NATO.

Podobne sformułowanie o "nieodwracalności" drogi Ukrainy do NATO znalazło się w przyjętym w środę komunikacie ze Szczytu, mimo że wcześniejsze doniesienia mediów mówiły, że na słowa o nieodwracalności nie chciały zgodzić się USA i Niemcy.

Stoltenberg przyznał, że zdanie o nieodwracalności jest politycznym sygnałem wskazującym, że państwa NATO "bardzo chcą, by Ukraina dołączyła do Sojuszu".

Joe Biden i Jens Stoltenberg SHAWN THEW/PAP/EPA

Stoltenberg: chcemy zakończyć tę wojnę

- Nie robimy tego, ponieważ chcemy, aby wojna trwała dłużej. Robimy to, ponieważ chcemy zakończyć tę wojnę możliwie szybko. Najszybszy sposób, żeby zakończyć wojnę, to przegrać wojnę, ale to nie doprowadzi do pokoju. Doprowadzi do okupacji Ukrainy - stwierdził Stoltenberg.

- Zatem jeśli nie chcemy, żeby Ukraina przegrała, nie chcemy pokłonić się przed Putinem, musimy pokazać nasze zdecydowanie. Im bardziej wiarygodne i długofalowe będzie nasze wsparcie, tym szybciej Moskwa zda sobie sprawę, że nie jest w stanie nas przeczekać - dodał.

Stoltenberg: chcemy zakończyć tę wojnę Reuters

Konkluzje szczytu NATO

W konkluzjach szczytu NATO w Waszyngtonie znalazło się zobowiązanie do długoterminowego wsparcia Ukrainy i deklaracja o jej "nieodwracalnej drodze do członkostwa", nacisk na Chiny w kontekście wspierania przez nie Rosji i deklaracje o wzmocnieniu sojuszniczej obrony rakietowej. "Potwierdzamy naszą determinację we wspieraniu Ukrainy w budowaniu sił zdolnych do pokonania rosyjskiej agresji dziś i odstraszania jej w przyszłości" - napisano.

"W tym celu zamierzamy zapewnić minimalne podstawowe finansowanie w wysokości 40 miliardów euro w ciągu następnego roku oraz zapewnić Ukrainie trwały poziom pomocy w zakresie bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę potrzeby Ukrainy, nasze odpowiednie krajowe procedury budżetowe oraz dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa, które członkowie Sojuszu zawarli z Ukrainą" - czytamy.

Jak dodano, liderzy NATO ponownie ocenią wkład Sojuszu na przyszłych szczytach, począwszy od szczytu NATO w Hadze w 2025 roku.

Ukraina ze wsparciem wojskowym, gospodarczym i humanitarnym

Wsparcie sojuszników ma być związane przede wszystkim z pokryciem kosztów związanych z dostarczaniem Ukrainie sprzętu wojskowego i innych materiałów, kosztów związanych z logistyką i utrzymaniem sprzętu, a także szkoleń wojskowych oraz funkcjonowania ukraińskiej infrastruktury obronnej.

"Wsparcie sojusznicze dla Ukrainy, zgodnie z powyższymi kryteriami, będzie się liczyć niezależnie od tego, czy zostanie dostarczone za pośrednictwem NATO, dwustronnie, wielostronnie, czy w jakikolwiek inny sposób. Aby wspierać sprawiedliwy podział obciążeń, członkowie Sojuszu będą dążyć do wypełnienia tego zobowiązania poprzez proporcjonalne wkłady, w tym poprzez uwzględnienie ich udziału w PKB Sojuszu" - zaznaczono w dokumencie.

Oprócz wsparcia wojskowego, objętego tym zobowiązaniem, członkowie Sojuszu zobowiązali się zapewniać Ukrainie wsparcie polityczne, gospodarcze, finansowe i humanitarne.

Autorka/Autor:asty/kab

Źródło: PAP