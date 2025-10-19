Rebelianci Huti. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

W budynku biura mają liczne agencje ONZ, w tym Światowy Program Żywnościowy, UNICEF i Biuro Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA). Nie podano w jakim celu rebelianci wdarli się do placówki ONZ.

Associated Press przypomniała, że w sierpniu siły Huti wtargnęły do biur ONZ w Sanie i zatrzymały 19 pracowników.

Bojownicy Huti biorą udział w proteście przeciwko Izraelowi. Sana, Jemen, 29 sierpnia 2025 roku Źródło: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

W rękach Huti jest obecnie ponad 50 osób, z których wiele jest związanych z organizacjami pomocowymi, społeczeństwem obywatelskim i zamkniętą obecnie ambasadą USA.

W rezultacie ciągu represji, jakim poddawane były organizacje międzynarodowe działające na terenach kontrolowanych przez rebeliantów, ONZ przeniosła głównego koordynatora ds. pomocy humanitarnej w Jemenie z Sany do Adenu, gdzie pracuje rząd jemeński uznany przez społeczność międzynarodową.

Wojna domowa w Jemenie

Jemen pogrążył się w wojnie domowej w 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę i znaczną część północnych regionów, zmuszając uznany przez społeczność międzynarodową rząd do wyjazdu ze stolicy.

Organizacje humanitarne oceniają, że w Jemenie połowa ludności cierpi z powodu głodu, a blisko 50 proc. dzieci poniżej piątego roku życia jest chronicznie niedożywiona. Z opublikowanego w czwartek raportu OCHA wynika, że do początku 2026 roku ponad 18 mln ludzi w Jemenie będzie musiało zmierzyć się z kryzysem głodu, w tym około 41 tys. będzie zagrożonych klęską głodu. Jemen ma populację przekraczającą 41 mln.

