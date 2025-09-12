Ćwiczenia japońskiego wojska w 2019 roku (wideo ilustracyjne) Źródło: Reuters Archive

Japońskie Powietrzne Siły Samoobrony po raz pierwszy wyślą cztery myśliwce F-15 do Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także Kanady. Misja, która potrwa od niedzieli do 1 października, ma na celu wzmocnienie współpracy obronnej - poinformował w piątek minister obrony Gen Nakatani. Nie przewiduje się wspólnych ćwiczeń wojskowych.

Będzie to historyczne rozmieszczenie japońskich maszyn w Europie. Wcześniej myśliwce japońskich sił samoobrony były wysyłane w ramach podobnych misji jedynie do Stanów Zjednoczonych, Australii i na Filipiny.

Strategiczne partnerstwo

Jak podkreślił na konferencji Gen Nakatani, celem jest zademonstrowanie strategicznego partnerstwa między Japonią a państwami Zachodu.

Cztery myśliwce F-15 z bazy Chitose na Hokkaido polecą przez Stany Zjednoczone. Towarzyszyć im będą cztery inne samoloty, w tym transportowce C-2 oraz powietrzny tankowiec KC-767, zapewniający wsparcie logistyczne.

Jak zaznaczono, misja ma charakter wymiany doświadczeń. - Będziemy dążyć do pogłębienia wzajemnego zrozumienia z siłami powietrznymi tych (odwiedzanych) krajów - dodał Nakatani.

Operacja ta jest - jak powiedział japoński minister - "ucieleśnieniem wspólnych przekonań, że bezpieczeństwo regionu euroatlantyckiego i regionu Indo-Pacyfiku są nierozerwalne i wzajemnie powiązane".

