Dryfował na tratwie, ratownicy dostrzegli go z powietrza. Kolejny ocalały z katastrofy

Kolejny ocalały wyłowiony z morza

W piątek uratowano trzeciego już rozbitka z załogi statku. To 30-letni Filipińczyk Jaynel Rosals, którego japońska straż przybrzeżna dostrzegła z samolotu patrolującego morze. Mężczyzna dryfował na tratwie ratunkowej około 2 kilometrów od Kodakarajimy, niewielkiej wyspy należącej do japońskiej prefektury Kagoshima. 30-latek był przytomny i mógł chodzić o własnych siłach - pisze Agencja Reutera. Tego samego dnia ratownicy znaleźli na morzu także przewrócony pomarańczowy ponton, około 4 kilometrów od wyspy, jednak nikogo na nim nie było.

Wcześniej w piątek uratowano innego marynarza, który jednak zmarł kilka godzin później. Według straży przybrzeżnej był nieprzytomny, gdy go wyłowiono. Mężczyznę wyciągnięto z wody około 120 km na północny zachód od wybrzeża japońskiej wyspy Amami Oshima i przetransportowano do szpitala. W tym samym rejonie Morza Wschodniochińskiego natrafiono także na wiele sztuk martwego bydła.

Wcześniej japońska straż przybrzeżna uratowała pierwszego marynarza, który dryfował w wodzie w kamizelce ratunkowej. Ocalony członek załogi statku to Sareno Edvardo, 45-letni obywatel Filipin. Jak relacjonował, cytowany przez rzeczniczkę straży przybrzeżnej, "statek stracił silnik i został przewrócony przez wysokie fale". Edvardo powiedział straży przybrzeżnej, że załoga została poinstruowana, by założyć kamizelki ratunkowe. Jak dodał, od kiedy wpadł do wody, nie widział żadnych innych członków załogi, nim go uratowano.