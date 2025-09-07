Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Japoński książę osiągnął pełnoletność. W tle debata o sukcesję

Uroczystość potwierdzająca pełnoletność księcia Hisahito
Rytuały pałacowe formalnie potwierdzające pełnoletność księcia Hisahito
Źródło: Reuters
Książę Hisahito - pierwszy od 40 lat męski członek japońskiej rodziny cesarskiej - osiągnął pełnoletność. W Japonii trwa debata, czy nie należałoby poszerzyć grona osób uprawnionych do sukcesji. Zgodnie z obowiązującym prawem Chryzantemowy Tron może objąć tylko mężczyzna.

Uroczyste rytuały pałacowe formalnie potwierdzające pełnoletność księcia Hisahito odbyły się w sobotę z udziałem pozostałych członków rodziny królewskiej i najwyższych urzędników państwowych. 19-latek otrzymał m.in. czarne nakrycie głowy, symbolizujące jego dorosłość. Następnie zaprzężoną w konie karetą udał się na modlitwy w trzech świątyniach na terenie zespołu pałacowego.

Uroczystość potwierdzająca pełnoletność księcia Hisahito
Uroczystość potwierdzająca pełnoletność księcia Hisahito
Źródło: PAP/EPA/JAPAN POOL VIA JIJI PRESS

Kim jest Hisahito?

Hisahito jest drugi w kolejce do japońskiego tronu. Oficjalnym następcą tronu jest książę Akishino, urodzony w 1965 roku młodszy brat panującego cesarza Naruhito.

Hisahito jest studentem pierwszego roku biologii. Lubi grać w badmintona, jest zafascynowany ważkami. Ma dwie starsze siostry, księżniczkę Kako oraz byłą księżniczkę Mako, która zrezygnowała z tytułu, gdy poślubiła osobę spoza rodziny cesarskiej.

Książę Hisahito osiągnął pełnoletność
Książę Hisahito osiągnął pełnoletność
Źródło: Newscom

Debata o sukcesji

Japońska rodzina cesarska od lat zmaga się z niedostatkiem męskich potomków. Z uwagi na to, że tron dziedziczony wyłącznie w linii męskiej, książę Hisahito jest obecnie ostatnim dziedzicem.

W związku z tym w Japonii trwają dyskusje, czy nie zrezygnować z takiego sposobu sukcesji. Wśród rozważanych propozycji są też m.in. adopcja męskich potomków z dawnych gałęzi rodziny cesarskiej czy nadanie statusu cesarskiego mężczyznom spoza rodu, którzy poślubili księżniczki.

Cesarz Japonii pozbawiony jest władzy politycznej, ale spoczywa na nim wiele obowiązków ceremonialno-religijnych, a także zadań zlecanych przez rząd.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JAPAN POOL VIA JIJI PRESS

Udostępnij:
TAGI:
Japonia
Czytaj także:
Podpalił restaurację i rzucił się do ucieczki
Przytoczył oponę, podpalił restaurację. Później rzucił się do ucieczki
WARSZAWA
imageTitle
Święto kobiecej piłki w Niemczech. Rekord pobity o blisko 20 tysięcy
Najnowsze
Karol Nawrocki na dożynkach w Częstochowie
"Z polskiej wsi idzie mądrość, która pozwala wygrać wybory". Nawrocki na dożynkach
Polska
Giorgio Armani
Kto przejmie władzę po legendzie mody?
BIZNES
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Pięciolatek na rowerze śmiertelnie potrącony przez autobus. Oświadczenie przewoźnika
Kraków
imageTitle
Dramaturgia godna finału. Brazylijki z brązowymi medalami mistrzostw świata
EUROSPORT
Kierowca zablokował ruch
Zablokował ruch, bo czekał na pasażerkę. "Choroba naszych dróg"
Poznań
Hyundai Georgia USA
Uwięzieni pracownicy Hyundaia. Zadecydowano, co dalej
BIZNES
imageTitle
Wyzwanie Lewandowskiego. Do trzech razy sztuka?
EUROSPORT
burza shutterstock_2473381385
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
METEO
Konfa Nawrockiego po spotkaniu z prezydentem Trumpem
"To gigantyczny błąd". Komentarze po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem
Polska
imageTitle
Polska w ćwierćfinale EuroBasketu. Koszykarze odwrócili losy meczu w Rydze
EUROSPORT
epa12359088
Polska - Bośnia i Hercegowina w 1/8 finału ME (zapis relacji)
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii
METEO
"Prawdziwy prąd" z węgla vs "podróbka" z wiatru? Nie ma takiego podziału
FAŁSZZ wiatru jest "gorszy prąd"? Od czego zależy energia w gniazdku
Gabriela Sieczkowska
shutterstock_1503749186
Gigant pozwany. Oskarżenie o kradzież treści
BIZNES
imageTitle
Powrót na ring i srogie lanie. Adamek kończy karierę
EUROSPORT
Budynek Rządu Ukrainy
Rosjanie ostrzelali siedzibę rządu w Kijowie. Tusk wzywa do "mocnej reakcji"
Świat
Rozbój w centrum Gdańska. Policja zatrzymała cztery osoby
Razem pili, później zaatakowali. W ruch poszedł gaz pieprzowy i scyzoryk
Trójmiasto
zakupy sklep market kasa shutterstock_1453156733
Zgłosiła zaginięcie partnera. Odnalazł się w sklepie, podczas kradzieży
Lublin
imageTitle
Polacy wracają do Kotła Czarownic. Ten stadion przynosił im szczęście
EUROSPORT
Badania archeologiczne w Zaborowie
Tajemnicza jama i zagadkowy pochówek psa
WARSZAWA
Lej kondensacyjny w Kołobrzegu
Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem
METEO
pap_20250530_2OJ
Przeprowadzka życia. Dzięki niej Musk może zarobić bilion dolarów
BIZNES
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Obiekt latający spadł na pole. Prokuratura o "jednej z wersji"
Polska
Wpis aktywistki Pussy Riot o zatrzymaniu Ajsoltan Nijazowej w Polsce
Aktywistka Pussy Riot zatrzymana w Polsce
Białystok
Premier Japonii Shigeru Ishiba
Premier Japonii podał się do dymisji
Świat
Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Szymon skończył 40 lat. Huczne urodziny w zoo
WARSZAWA
imageTitle
W tym biegu nie meta jest celem. Wspieraj potrzebujących z Fundacją TVN
Najnowsze
Zaćmienie Księżyca
Zaćmienie Księżyca. Komu dopisze pogoda
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica