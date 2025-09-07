Japoński książę osiągnął pełnoletność. W tle debata o sukcesję

Rytuały pałacowe formalnie potwierdzające pełnoletność księcia Hisahito Źródło: Reuters

Uroczyste rytuały pałacowe formalnie potwierdzające pełnoletność księcia Hisahito odbyły się w sobotę z udziałem pozostałych członków rodziny królewskiej i najwyższych urzędników państwowych. 19-latek otrzymał m.in. czarne nakrycie głowy, symbolizujące jego dorosłość. Następnie zaprzężoną w konie karetą udał się na modlitwy w trzech świątyniach na terenie zespołu pałacowego.

Uroczystość potwierdzająca pełnoletność księcia Hisahito Źródło: PAP/EPA/JAPAN POOL VIA JIJI PRESS

Kim jest Hisahito?

Hisahito jest drugi w kolejce do japońskiego tronu. Oficjalnym następcą tronu jest książę Akishino, urodzony w 1965 roku młodszy brat panującego cesarza Naruhito.

Hisahito jest studentem pierwszego roku biologii. Lubi grać w badmintona, jest zafascynowany ważkami. Ma dwie starsze siostry, księżniczkę Kako oraz byłą księżniczkę Mako, która zrezygnowała z tytułu, gdy poślubiła osobę spoza rodziny cesarskiej.

Książę Hisahito osiągnął pełnoletność Źródło: Newscom

Debata o sukcesji

Japońska rodzina cesarska od lat zmaga się z niedostatkiem męskich potomków. Z uwagi na to, że tron dziedziczony wyłącznie w linii męskiej, książę Hisahito jest obecnie ostatnim dziedzicem.

W związku z tym w Japonii trwają dyskusje, czy nie zrezygnować z takiego sposobu sukcesji. Wśród rozważanych propozycji są też m.in. adopcja męskich potomków z dawnych gałęzi rodziny cesarskiej czy nadanie statusu cesarskiego mężczyznom spoza rodu, którzy poślubili księżniczki.

Cesarz Japonii pozbawiony jest władzy politycznej, ale spoczywa na nim wiele obowiązków ceremonialno-religijnych, a także zadań zlecanych przez rząd.

