Szef dyplomacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich składa oficjalną wizytę w Izraelu

czytaj dalej

W Bejrucie dochodzi do napadów na banki. Ludzie chcą w ten sposób odebrać swoje oszczędności, które w większości zostały zamrożone w wyniku kryzysu gospodarczego w Libanie. Tylko w środę doszło do dwóch takich sytuacji. W jednej z nich kobieta, mająca w ręku coś, co wyglądało na broń, z pomocą swoich wspólników, wzięła kilkoro zakładników, żądając wypłaty pieniędzy. Jak tłumaczyła - są jej potrzebne na leczenia siostry cierpiącej na raka.