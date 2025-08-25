Kula ognia i gęsty dym nad stolicą. "Odgłosy eksplozji były bardzo silne"

Izraelskie ataki na Jemen Źródło: Reuters

Izraelskie wojsko poinformowało, że ataki uderzyły w "infrastrukturę wojskową terrorystycznego reżimu Huti" w rejonie Sany, w tym w obiekt wojskowy, w którym znajduje się pałac prezydencki, elektrownie Hizaz i Asar, a także magazyn paliwa.

W nalotach na Sanę wzięło udział 10 samolotów Sił Powietrznych, zrzucając około 35 sztuk amunicji - przekazały izraelskie media.

- Odgłosy eksplozji były bardzo silne - powiedział Husejn Mohamed, mieszkaniec Jemenu, który mieszka w pobliżu pałacu prezydenckiego. Biuro prasowe Hutich poinformowało, że naloty dotknęły wiele obszarów w stolicy.

Agencja Reutera opublikowała nagranie, na którym widać i słychać ogromną eksplozję, słup ognia i kłęby czarnego dymu.

Izraelski atak w Sanie Źródło: Reuters

Huti kontra Izrael

Wspierani przez Iran szyiccy Huti od ponad 22 miesięcy wystrzeliwują rakiety i drony w kierunku Izraela oraz atakują statki na Morzu Czerwonym. Twierdzą, że przeprowadzają ataki w ramach solidarności z Palestyńczykami w czasie wojny w Strefie Gazy.

Huti ogłosili, że w piątek wystrzelili w kierunku Izraela nowy pocisk balistyczny uzbrojony w głowicę kasetową. Nie odnotowano szkód - izraelska armia poinformowała, że pocisk rozpadł się w powietrzu po kilku próbach przechwycenia. Obecnie trwa badanie jego szczątków, by ustalić, czy zawierał amunicję kasetową podobną do tej, której Iran użył w czerwcu. Tego rodzaju ładunki utrudniają przechwycenie i zwiększają ryzyko obrażeń wśród ludności cywilnej - zauważył portal Iran International.

W ciągu ostatnich dwóch lat ataki Hutich paraliżowały żeglugę na Morzu Czerwonym, przez które co roku przepływają towary o wartości około 1 biliona dolarów. Do końca ubiegłego roku rebelianci zaatakowali ponad 100 statków.

