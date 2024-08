Sytuacja "na krawędzi" i obawa przed "wojną totalną". Co dalej po wymianie ognia na Bliskim Wschodzie

Atak, który "wydawał się zakończony, zanim się zaczął" - tak o długo zapowiadanym odwecie Hezbollahu wobec Izraela pisze "New York Times". Sam Hezbollah mówi, że był to "pierwszy etap" ataku i pozostawia sobie opcję "pójścia o krok dalej", jeśli pozwoli na to Iran. Natomiast BBC pisze, że niedzielna wymiana ognia między Izraelem a Hezbollahem wydaje się być "znaczącą eskalacją". Jak dalej może rozwinąć się sytuacja na Bliskim Wschodzie?

Atak, który "wydawał się zakończony, zanim się zaczął"

Hezbollah o "pierwszym etapie" ataku

Hezbollah ogłosił, że zakończył "pierwszy etap" ataku, aby pomścić zabójstwo Fuada Szukra, i - jak pisze "NYT" - "najwyraźniej uznał to - przynajmniej na razie - za koniec". Natomiast minister obrony Izraela Yoav Gallant przekazał, że rozmawiał z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem . Podczas rozmowy obaj przywódcy mieli podkreślać, jak ważne jest, żeby nie doszło do wojny w całym regionie.

Mimo to - komentuje nowojorski dziennik - "Bliski Wschód pozostaje na krawędzi, a nadchodzące dni są niepewne". Ehud Yaari, izraelski pracownik naukowy think tanku Washington Institute for Near East Policy wskazuje, że "może nastąpić stopniowa eskalacja".