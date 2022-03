Strzelanina w pobliżu Tel Awiwu. Pięć osób nie żyje, wśród ofiar dwóch Ukraińców

W strzelaninie, do której doszło we wtorek w mieście Bene Berak na wschodzie Izraela zginęło pięć osób, w tym dwóch Ukraińców - podała izraelska policja. Władze uznają to za zamach terrorystyczny. To trzeci śmiertelny atak, do jakiego doszło w Izraelu na przestrzeni tygodnia. Oświadczenie w sprawie wtorkowego zamachu wydało polskie MSZ.