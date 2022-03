Pięć osób zginęło w strzelaninie niedaleko Tel Awiwu

W mieście Bene Berak, na wschodzie Izraela, doszło do strzelaniny. Zginęło pięć osób. Premier Izraela Naftali Benet ma przeprowadzić konsultacje z szefami resortów siłowych w sprawie tego ataku, który uznano za zamach terrorystyczny - napisał Times of Israel.

