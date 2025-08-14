Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Izrael chce przesiedlić Palestyńczyków. Rozmawia z krajami Afryki

Zniszczone budynki w Strefie Gazy
Lekarz ze Strefy Gazy: wojna to nie jest wina dzieci
Źródło: TVN24 BiS
Władze Izraela prowadzą rozmowy z afrykańskimi krajami na temat przyjęcia przez nie mieszkańców oblężonej Strefy Gazy. Negocjacje prowadzą są między innymi z krajami ogarniętymi konfliktami wewnętrznymi Sudanem Południowym i Etiopią.

Do przyjęcia Palestyńczyków Izrael i Stany Zjednoczone wciąż namawiają Egipt, Etiopię, Libię, Somalię i Sudan Południowy, a spoza Afryki - Indonezję. Ta ostatnia, podobnie jak Etiopia, nie należy do arabskiego kręgu kulturowego, mieszkańcy tych krajów nie używają języka arabskiego, a Etiopczycy wyznają nawet inną niż Palestyńczycy religię.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Szokujące badanie" w Izraelu. Tego chce ponad 80 procent społeczeństwa

Izraelscy i amerykańscy urzędnicy rozważali też Maroko jako potencjalne miejsce przeniesienia mieszkańców Gazy. Kraj ten znormalizował stosunki z Izraelem w 2020 r. i od tego czasu stał się głównym afrykańskim partnerem handlowym izraelskich firm zbrojeniowych, dostarczających nowoczesne systemy artyleryjskie, dzięki którym Maroko znacznie umocniło swoją pozycję w rywalizacji z sąsiednią Algierią.

Zniszczone budynki w Strefie Gazy
Zniszczone budynki w Strefie Gazy
Źródło: ABIR SULTAN/PAP/EPA

Oficjalnie jednak Rabat odmawia przyjęcia Palestyńczyków, świadom ogromnego poparcia Marokańczyków dla sprawy palestyńskiej, czemu dają oni wyraz w częstych demonstracjach, podczas których domagają się powstrzymania wojny Izraela z narodem palestyńskim.

Również Egipt wielokrotnie odrzucił plany przyjęcia mieszkańców Strefy Gazy, z którą dzieli granicę, obawiając się napływu uchodźców na swoje terytorium i potencjalnego wzrostu wpływów Bractwa Muzułmańskiego, które już wykorzystuje kryzys w Strefie Gazy, aby wywrzeć presję na Kair i reaktywować swoje komórki zbrojne.

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

Jacek Tacik

Małe szanse na przesiedlenie Palestyńczyków do Sudanu Południowego

Według agencji Associated Press (AP) Izrael prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z Sudanem Południowym, którego wiceminister spraw zagranicznych odwiedził w ubiegłym tygodniu Tel Awiw. Spodziewana jest też wizyta izraelskiej delegacji w Dżubie, stolicy Sudanu Południowego, która miałaby ocenić możliwość utworzenia tymczasowych obozów dla Palestyńczyków.

Cytowany w środę przez dziennik "Sudan Post", założyciel amerykańskiej firmy lobbingowej współpracującej z Sudanem Południowym, powiedział, że Izrael prawdopodobnie pokryje koszty budowy i eksploatacji obozów.

Informacje te potwierdziło agencji AP dwóch egipskich urzędników, którzy zapewnili, że od miesięcy wiedzą o tych działaniach Izraela w Sudanie Południowym i aktywnie lobbowali w tym kraju przeciwko przyjmowaniu Palestyńczyków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Palestyńczycy opuszczają miasto Gaza (20.03)
Przesiedlą milion Palestyńczyków? Media o planie Trumpa
Strefa Gazy
Chcą tam przesiedlić Palestyńczyków. Media: USA i Izrael skontaktowały się z trzema rządami
Strefa Gazy
Wojna wkracza w nową fazę. Może się spełnić plan skrajnej prawicy

Doniesieniom tym zaprzeczyło jednak w środę ministerstwo spraw zagranicznych Sudanu Południowego, twierdząc, że są one "bezpodstawne i nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska ani polityki rządu".

Sceptycznie pomysł ten ocenił również emerytowany urzędnik Mossadu, David Ben-Oziel, który aktywnie przyczynił się do powstania Sudanu Południowego w 2011 r. W środę w rozmowie z izraelskim portalem informacyjnym Ynetnews powiedział, że jest mało prawdopodobne, aby kraj, w którym muzułmanie stanowią zaledwie kilka procent populacji zgodził się przyjąć uchodźców z Gazy pomimo presji zewnętrznej.

Pogrążony w konfliktach Sudan Południowy już przyjął prawie 1 mln uchodźców, głównie z Sudanu, Etiopii i Demokratycznej Republiki Konga, a dodatkowo zgodził się przyjąć migrantów-kryminalistów, których pozbywają się Stany Zjednoczone.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABIR SULTAN/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
IzraelStrefa Gazy
Czytaj także:
imageTitle
Walkower po niespodziance. Linette musiała zrezygnować
EUROSPORT
Pożar w miejscowości Kawle na Pomorzu
Strażak "próbował rozpoznać zdarzenie i spadł do wnętrza hali". Szukają go
Trójmiasto
Śmiertelny wypadek na DK10 w Cierpicach
Czołowe zderzenie na krajowej "dziesiątce", nie żyje jedna osoba
Kujawsko-Pomorskie
Andrij Deszczycia
Najlepszy efekt spotkania? Były ambasador Ukrainy: brak decyzji
Polska
imageTitle
Rozpędzona Sabalenka. Zanosi się na hitowy pojedynek
EUROSPORT
Radiowóz Henryka Stolarka po wyciągnięciu ze stawu
Zabójstwo policjanta. Ślady zbadane po 31 latach, wiadomo do kogo nie należą
Łódź
Policja szuka mężczyzny
Strzelał na miejskiej plaży. Szuka go policja
Olsztyn
Drogowcy uporządkowali ruch na rondzie Kercelak
Uporządkowali jedno z najbardziej wypadkowych skrzyżowań
WARSZAWA
Strażacy walczą z pożarami w Portugalii
Tysiące ewakuowanych, poważnie ranni. Pożary trawią Europę
METEO
koszulka putin trump moskwa rosja - Stock Photos 2000 shutterstock_653290513
Wiele ofert na stole. Co Trump może zaproponować Putinowi?
BIZNES
shutterstock_2277424373
"Posmak arktycznej Jałty". Były doradca Bidena o spotkaniu Trump-Putin
Portugalska policja
Śmierć w sypialni. Kobieta przypadkowo udusiła męża
imageTitle
Świątek jeszcze z nią nie wygrała
EUROSPORT
Walizka, wakacje, hotel
"Mocno poturbowana". Branża HoReCa z miliardowymi długami
BIZNES
Martin Vizcarra
Piąty były prezydent trafił za kraty. W tle łapówki
Donald Trump wręczy nagrody Kennedy Center
Trump wręczy nagrody za wkład w kulturę. Na liście Sylvester Stallone i KISS
imageTitle
Europejskie tarapaty polskich klubów
EUROSPORT
imageTitle
Świątek w ćwierćfinale, a to jej klucz do awansu
EUROSPORT
bron strzelnica shutterstock_2153858931
Polacy się zbroją. Eksperci: trzeba tłumaczyć, że nie można skrócić treningu
Polska
Upał, słońce, gorąco, skwar, żar, nawodnienie
Nawet 34 stopnie Celsjusza na termometrach. IMGW alarmuje
METEO
Donald Trump
Politico o przebiegu rozmowy z przywódcami. Trump miał postawić warunek
Wykolejone cysterny w Teksasie
Wykolejony pociąg, sterta cystern na torach
Policja Waszyngtonu może być pod kontrolą władz federalnych dłużej niż zapowiadany miesiąc
Trump o "oblężonym" Waszyngtonie. Chce przedłużyć swoją kontrolę nad policją
Donald Trump
"W ciągu dwóch minut będzie wiedział, czy Putin naprawdę chce pokoju"
Nawrocki-Tusk-
Rozmowy na szczycie, będzie spotkanie w pałacu, premier "średnio" usatysfakcjonowany
TO WARTO WIEDZIEĆ
Upał w Polsce
Dzień pod panowaniem upalnego wyżu
METEO
imageTitle
Dwa wielkie powroty PSG na wagę Superpucharu Europy
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Pierwsze nominacje Nawrockiego. Ośmiu nowych generałów
Polska
17-letni Ukrainiec miał przeprowadzać na terenie Polski działania dywersyjne
"Zwerbowany przez obce służby". Aresztowano młodego dywersanta z Ukrainy
Polska
imageTitle
O'Sullivan był w opałach. Wrócił w wielkim stylu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica