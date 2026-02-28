Izrael pokazał nagranie z nalotu na Iran

Izrael udostępnił nagranie jednego z nalotów na Iran

Kluczowe fakty: W sobotę 28 lutego ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran.

Prezydent Donald Trump ogłosił później "dużą operację militarną USA w Iranie".

Przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei został ewakuowany z Teheranu.

Po ataku irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela.

"Siły Obronne Izraela (IDF) przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową, w której zaatakowano setki celów w zachodnim Iranie. W ramach operacji 'Ryczący Lew', Siły Powietrzne zaatakowały setki celów wojskowych, w tym wyrzutnie irańskiego reżimu terrorystycznego w zachodnim Iranie" - napisały w sobotę po południu Siły Powietrzne Izraela na X.

Do wpisu dołączone zostało 15-sekundowe nagranie z jednego z nalotów. Widać na nim pociski uderzające w cele, a także palące się budynki na zboczu wzgórza.

תיעודים ראשונים ממבצע "שאגת הארי":



צה"ל במבצע תקיפות רחב היקף בו הותקפו מאות מטרות במערב איראן



במסגרת מבצע "שאגת הארי", חיל-האוויר תקף מאות מטרות צבאיות, בהן משגרים של משטר הטרור האיראני במערב איראן.



במקביל לתקיפות חיל האוויר באיראן, מערך ההגנה האווירית פועל ליירט איומים… pic.twitter.com/FgnoFIJMXm — Israeli Air Force (@IAFsite) February 28, 2026 Rozwiń Źródło: X/Israeli Air Force

Atak na Iran

W sobotę rano wojska Izraela i Stanów Zjednoczonych rozpoczęły naloty na cele w Iranie. O ataku poinformował najpierw minister obrony Izraela Israel Kac, który powiedział, że ma on charakter "prewencyjny". Niedługo później prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oznajmił, że USA rozpoczęły "dużą operację wojskową przeciwko Iranowi".

Głównym celem ataków jest stolica kraju Teheran, jednak nie tylko. Eksplozje miały miejsce również w innych miastach, w tym tych związanych z irańskim programem nuklearnym.

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft