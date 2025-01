Izraelskie media donoszą, że pomimo złamania przez Hamas uzgodnienia, w sobotę dojdzie do wymiany izraelskich zakładniczek przetrzymywanych w Strefie Gazy na palestyńskich więźniów. Hamas ogłosił w piątek listę czterech zakładniczek, które mają wrócić do domów.

Izrael oskarża Hamas o złamanie uzgodnień

Premier Benjamin Netanjahu przeprowadził konsultacje z szefami służb bezpieczeństwa, po których postanowiono, że sobotnia wymiana dojdzie do skutku, ponieważ naruszenie umowy przez Hamas nie jest na tyle poważne, by zrywać całe porozumienie - napisał portal Times of Israel.