Media: francuscy Żydzi porzuceni i zagubieni między skrajną prawicą i skrajną lewicą

Izraelski dziennik "Haarec", komentując wybory we Francji, stwierdził, że francuscy Żydzi czują się porzuceni i zagubieni między skrajną lewicą i skrajną prawicą. To głosowanie jest kluczowe dla przyszłości francuskich Żydów i relacji z Izraelem - dodał "The Jerusalem Post".

Francuscy Żydzi postawieni w trudnej sytuacji

- To oznacza, że francuscy Żydzi i ich instytucje mogą zostać poświęcone przez wszystkie partie, które ich do tej pory chroniły - ostrzegł.

Zarówno "Haarec", jak i "Jerusalem Post" zwróciły uwagę na wzrost antysemityzmu we Francji. Od 2014 r. do Izraela wyemigrowało ok. 50 tys. francuskich Żydów, a w tym roku uczyni to 3,4 tys. z nich - trzy razy więcej niż w 2023 r. - informuje Agencja Żydowska. Społeczność żydowska we Francji liczy ok. 500 tys. osób i jest trzecią najliczniejszą na świecie, po Izraelu i USA.