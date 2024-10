Ataki i odwety. Iran i Izrael wymieniają rakietowe ciosy

W nocy Izrael przeprowadził odwetowy atak na Iran, co doprowadziło do kolejnego wzrostu napięcia między tymi krajami. Przypominamy, jak od kwietnia tego roku toczy się konflikt na linii Iran - Izrael.

Październik

Nad ranem doszło do kolejnej fali ataku, rakiety spadły we wschodniej części Teheranu i w ośrodku dowodzenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

Już jest zapowiedź kolejnego odwetu. Iran jest przygotowany, by odpowiedzieć na "agresję" ze strony Izraela; spotka się ona z proporcjonalną reakcją – podała w sobotę nad ranem półoficjalna irańska agencja prasowa Tasnim, odnosząc się do uderzenia odwetowego Izraela. "Nie ma wątpliwości, że Izrael spotka się z proporcjonalną reakcją na każde działanie, które podejmuje" – podała irańska agencja, cytując anonimowe źródło. Agencja Tasnim uważana jest za organ prasowy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który stanowi część irańskich sił zbrojnych.

Napięcie na Bliskim Wschodzie

Iran jest postrzegany przez Izrael jako główny wróg w regionie, który otacza państwo żydowskie siecią wspieranych przez siebie bojówek należących do tak zwanej osi zła lub osi terroru, którą Teheran przedstawia jako "oś oporu". Do tej nieformalnej koalicji należy między innymi palestyński Hamas, który 7 października 2023 r. zaatakował Izrael, co rozpoczęło trwającą do dziś wojnę w Strefie Gazy.