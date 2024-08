Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Jest decyzja szefa Pentagonu

Szef amerykańskiego Departamentu Obrony Lloyd Austin nakazał wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej na Bliskim Wschodzie, gdzie doszło do kolejnej eskalacji napięcia. Austin wydał polecenie, by w regionie obecne były dwa lotniskowce z towarzyszącą im grupą okrętów.

Wymiana ognia między Izraelem a Hezbollahem

Decyzja o wzmocnieniu obecności USA została podjęta po tym, jak Izrael przeprowadził naloty wyprzedzające na Liban , po wykryciu, że Hezbollah przygotowuje się do dużego ataku na państwo żydowskie. Wkrótce po tym Hezbollah ostrzelał północ Izraela.

Kilka dni temu do wschodniej części Morza Śródziemnego przybył też dodatkowy okręt podwodny o napędzie atomowym Georgia. Jednostka jest wyposażona w 154 pociski manewrujące Tomahawk. Dwa tygodnie temu do jednego z bliskowschodnich państw przyleciały również samoloty F-22. To jedne z najbardziej zaawansowanych amerykańskich myśliwców, są używane wyłącznie przez siły powietrzne USA.