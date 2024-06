Szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu rozwiązał gabinet wojenny, który nadzorował operację odwetową w Strefie Gazy po ataku Hamasu. Jak podała agencja Reutera, powołując się na własne źródła informacji, było to "powszechnie oczekiwane posunięcie" po odejściu z rządu Beniego Ganca.

Skrajnie prawicowi ministrowie bezpieczeństwa i finansów Itamar Ben Gwir i Bezalel Smotricz mieli domagać się włączenia ich do tego organu, co mogłoby doprowadzić do pogłębienia konfliktu Izraela z sojusznikami.