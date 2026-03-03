Izrael atakuje w Bejrucie. Dziesiątki ofiar

Derlicki: po nalocie Izraela na głównych drogach Bejrutu powstały kilometrowe korki Źródło: TVN24

Nocne ataki na cele w Libanie poprzedzone zostały wezwaniem do ewakuacji mieszkańców południowych obrzeży Bejrutu, a także kilku innych miejscowości w południowym Libanie.

Izraelskie ataki są odpowiedzią na ostrzał rakietowy, który w nocy z niedzieli na poniedziałek przeprowadził Hezbollah. W poniedziałek przed południem rząd Libanu na nadzwyczajnym posiedzeniu wprowadził natychmiastowy zakaz działań militarnych tej proirańskiej organizacji.

Dziesiątki zabitych w izraelskich nalotach na cele Hezbollahu

Pięćdziesiąt dwie osoby zginęły, a 154 zostały ranne w izraelskich atakach na cele Hezbollahu w Libanie - poinformował rząd libański. Poprzedni bilans mówił o 31 ofiarach śmiertelnych i 149 rannych.

Według rządowych danych izraelskie naloty na południowe przedmieścia stolicy Libanu Bejrutu oraz na południe i wschód kraju spowodowały przesiedlenie blisko 30 tysięcy osób.

Wcześniej armia izraelska poinformowała, że zaatakowała ponad 70 celów Hezbollahu w Libanie oraz przeprowadziła naloty na obiekty Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Libanie, w których zginął dowódca skrzydła wojskowego tej organizacji Adham Adnan al-Otman.

