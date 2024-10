1. Napięcie na linii Izrael-Liban

Izrael kontynuował w środę naloty na Liban w ramach operacji przeciwko działającej w tym kraju, wspieranej przez Iran, organizacji Hezbollah. Na pograniczu trwały również walki lądowe. Izraelskie siły zbrojne ogłosiły, że przeprowadziły precyzyjny atak z powietrza na cel w Bejrucie. Według Hezbollahu celem był należący do tej organizacji ośrodek zdrowia. Był to pierwszy izraelski atak z powietrza na ścisłe centrum stolicy Libanu. Ostrzelany budynek znajduje się centralnej dzielnicy Bachoura, niedaleko siedziby libańskiego parlamentu i regionalnego biura ONZ - pisze BBC. Libańskie ministerstwo zdrowia ogłosiło, że w wyniku tego ataku co najmniej sześć osób zginęło, a siedem zostało rannych.