Izraelscy komandosi przedostali się we wrześniu 2024 roku na 200 kilometrów w głąb terytorium Syrii i zniszczyli podziemną irańską fabrykę pocisków rakietowych - przekazały w czwartek Siły Obronne Izraela. Według portalu Times of Israel opublikowany przez wojsko materiał filmowy świadczy o "jednej z najbardziej śmiałych operacji sił specjalnych".

Śmigłowce, myśliwce i drony zaangażowane do operacji

Zdaniem Sił Obronnych Izraela po pełnym rozruchu podziemna fabryka mogłaby wytwarzać od 100 do 300 pocisków rocznie, w tym także pocisków o zasięgu do 300 kilometrów, precyzyjnych pocisków kierowanych o zasięgu do 130 km oraz pocisków krótkiego zasięgu, do 40-70 km - powiedział rzecznik armii podpułkownik Nadaw Szoszani. Fabryka znajdowała się tak głęboko, że zniszczenie jej przez atak z powietrza było praktycznie niemożliwe - twierdzi Times of Israel.