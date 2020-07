"Mamy was dość". Tysiące protestujących przed rezydencją premiera Izraela

Po raz kolejny Izraelczycy zebrali się w Jerozolimie przed rezydencją premiera Benjamina Netanjahu. Demonstranci domagają się jego odejścia. Wyrażają też sprzeciw wobec korupcji oraz nowej ustawy, dającej rządowi specjalne uprawnienia do walki z pandemią.

Sobotnie protesty przetoczyły się także przez inne izraelskie miasta. Manifestacje odbyły się między innymi w Tel Awiwie i Cezarei. Ich uczestnicy zarzucają premierowi Izraela "ataki na demokrację". Pośród skandowanych przez nich haseł można było usłyszeć: "Skorumpowani, mamy was dość", "Oderwani od rzeczywistości, mamy was dość", "Gdzie jest moralność? Wartości?".

Premier oskarżony o korupcję

Netanjahu jest pierwszym izraelskim premierem postawionym w stan oskarżenia podczas pełnienia urzędu. Grozi mu do 10 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za korupcję, i do 3 lat za defraudację i nadużycie zaufania.

Niezadowolenie z ustawy dotyczącej walki z pandemią

Niezadowolenie społeczne budzi też uchwalona przez Kneset 23 lipca kontrowersyjna ustawa, która przyznaje gabinetowi Netanjahu rozszerzone uprawnienia do wprowadzania szeroko zakrojonych ograniczeń w walce z pandemią, przy jednoczesnym ograniczeniu nadzoru parlamentarnego.

Antyrządowe demonstracje w Jerozolimie odbywają się co kilka dni. Poprzednia miała miejsce we wtorek i w środę, wówczas policja użyła armatek wodnych i aresztowała około 40 osób. Protesty przybierają coraz większe rozmiary, bowiem rosnący niepokój spowodowany kryzysem gospodarczym skłonił nowe grupy społeczne do zwrócenia się przeciwko rządowi.