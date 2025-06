Irańskie obiekty nuklearne po atakach Izraela. Zdjęcia satelitarne

Zdjęcia satelitarne pokazują irańskie obiekty nuklearne w Natanz przed i po atakach Izraela Źródło: Reuters/Maxar

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje. Iran i Izrael atakują się wzajemnie i deklarują, że naloty będą ponawiane.

Po obu stronach konfliktu są zabici i ranni.

W wyniku izraelskich ataków na Iran uszkodzony został m.in. obiekt nuklearny w Natanz.

Izrael w nocy z czwartku na piątek dokonał serii ataków i nalotów na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Jak podały izraelskie źródła wojskowe, poważnie uszkodzono obiekty nuklearne w Isfahanie oraz Natanz w centralnej części kraju. W atakach zginęło co najmniej sześciu naukowców związanych z energetyką nuklearną.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi poinformował w piątek podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że w wyniku ataku Izraela w Natanz zniszczona została naziemna fabryka wzbogacania uranu.

Skalę zniszczeń w Natanz ukazują zdjęcia satelitarne, udostępnione przez Maxar Technologies.

Uszkodzony zakład wzbogacania uranu w Natanz. Zdjęcie z 14 czerwca 2025 r., udostępnione przez Maxar Technologies Źródło: SATELLITE IMAGE 2024 MAXAR TECHNOLOGIES

Władze w Teheranie poinformowały, że w wyniku izraelskich ataków miało dojść także do zniszczeń w fabryce wzbogacania uranu w Fordo, położonym niedaleko miasta Kom, gdzie znajduje się kluczowy ośrodek irańskiego programu nuklearnego. Obiekt zbudowano głęboko pod ziemią w górach, co ma chronić go przed atakami z powietrza. Jednak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała w sobotę, że nie stwierdzono tam uszkodzeń, podobnie w powstającym reaktorze w Chondab.

W sobotnim komunikacie MAEA podała także, że nie stwierdzono dalszych uszkodzeń w Natanz.

Uszkodzony zakład wzbogacania uranu w Natanz. Zdjęcie z 14 czerwca 2025 r., udostępnione przez Maxar Technologies Źródło: SATELLITE IMAGE 2024 MAXAR TECHNOLOGIES