Irański okręt zatopiony. Wielu rannych i zaginionych

Szef MSZ Sri Lanki poinformował w środę, że marynarka wojenna tego kraju odpowiedziała na sygnał SOS nadany z irańskiej jednostki wczesnym rankiem i rozpoczęła akcję ratunkową.
Jednostka zatopiona została przez okręt podwodny u wybrzeży Sri Lanki. Nie jest jasne, do marynarki wojennej którego państwa należy okręt podwodny - podaje Reuters.
Rzecznik lankijskiej marynarki wojennej potwierdził, że zatopiona jednostka była "irańskim okrętem wojennym". Jakiś czas później szef lankijskiego MSZ zidentyfikował ją jako fregatę IRIS Dena.
ZOBACZ: Co się teraz dzieje w Iranie i w regionie? Piszemy o tym w naszej relacji na żywo
Nieznana liczba ofiar
Doniesienia medialne różnią się co do liczby poszkodowanych. - W tej chwili wiemy, że 79 osób zostało uratowanych i przewiezionych do szpitala, a jedna z nich została poważnie ranna. Uważa się, że kolejnych 101 zaginęło, a okręt zatonął – powiedziało Reutersowi źródło w marynarce wojennej Sri Lanki.
Rzecznik marynarki wojennej Sri Lanki podał jednak inne liczby. Jak stwierdził, "w ataku zostały ranne 32 osoby, które zostały uratowane przez lankijską marynarkę wojenną i przebywają obecnie w szpitalu". Potwierdził jednak, że "kilka ciał zostało wyłowionych z wody przez marynarzy Sri Lanki". Odmówił podawania szczegółów co do ofiar śmiertelnych.
Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: AFP/EastNews