Irański okręt zatopiony. Wielu rannych i zaginionych

USA i Izrael kontynuują ataki na Iran. Relacja Polki mieszkającej w Teheranie

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef MSZ Sri Lanki poinformował w środę, że marynarka wojenna tego kraju odpowiedziała na sygnał SOS nadany z irańskiej jednostki wczesnym rankiem i rozpoczęła akcję ratunkową.

Jednostka zatopiona została przez okręt podwodny u wybrzeży Sri Lanki. Nie jest jasne, do marynarki wojennej którego państwa należy okręt podwodny - podaje Reuters.

Rzecznik lankijskiej marynarki wojennej potwierdził, że zatopiona jednostka była "irańskim okrętem wojennym". Jakiś czas później szef lankijskiego MSZ zidentyfikował ją jako fregatę IRIS Dena.

Fregata IRIS Dena Źródło: ANTONIO LACERDA/EFE/PAP/EPA

ZOBACZ: Co się teraz dzieje w Iranie i w regionie? Piszemy o tym w naszej relacji na żywo

Nieznana liczba ofiar

Doniesienia medialne różnią się co do liczby poszkodowanych. - W tej chwili wiemy, że 79 osób zostało uratowanych i przewiezionych do szpitala, a jedna z nich została poważnie ranna. Uważa się, że kolejnych 101 zaginęło, a okręt zatonął – powiedziało Reutersowi źródło w marynarce wojennej Sri Lanki.

Źródło: Google Maps

Rzecznik marynarki wojennej Sri Lanki podał jednak inne liczby. Jak stwierdził, "w ataku zostały ranne 32 osoby, które zostały uratowane przez lankijską marynarkę wojenną i przebywają obecnie w szpitalu". Potwierdził jednak, że "kilka ciał zostało wyłowionych z wody przez marynarzy Sri Lanki". Odmówił podawania szczegółów co do ofiar śmiertelnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft