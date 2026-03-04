Logo strona główna
Świat

Irański okręt zatopiony. Wielu rannych i zaginionych

Irański okręt typu Jamaran (zdjęcie ilustracyjne)
USA i Izrael kontynuują ataki na Iran. Relacja Polki mieszkającej w Teheranie
Niezidentyfikowany okręt podwodny zatopił irański okręt u wybrzeży Sri Lanki - podał Reuters. Źródła różnią się w liczbie osób poszkodowanych w ataku. Szef MSZ Sri Lanki potwierdził, że była to irańska fregata IRIS Dena.

Szef MSZ Sri Lanki poinformował w środę, że marynarka wojenna tego kraju odpowiedziała na sygnał SOS nadany z irańskiej jednostki wczesnym rankiem i rozpoczęła akcję ratunkową.

Jednostka zatopiona została przez okręt podwodny u wybrzeży Sri Lanki. Nie jest jasne, do marynarki wojennej którego państwa należy okręt podwodny - podaje Reuters.

Rzecznik lankijskiej marynarki wojennej potwierdził, że zatopiona jednostka była "irańskim okrętem wojennym". Jakiś czas później szef lankijskiego MSZ zidentyfikował ją jako fregatę IRIS Dena.

Fregata IRIS Dena
Fregata IRIS Dena
Źródło: ANTONIO LACERDA/EFE/PAP/EPA

ZOBACZ: Co się teraz dzieje w Iranie i w regionie? Piszemy o tym w naszej relacji na żywo

Nieznana liczba ofiar

Doniesienia medialne różnią się co do liczby poszkodowanych. - W tej chwili wiemy, że 79 osób zostało uratowanych i przewiezionych do szpitala, a jedna z nich została poważnie ranna. Uważa się, że kolejnych 101 zaginęło, a okręt zatonął – powiedziało Reutersowi źródło w marynarce wojennej Sri Lanki.

Źródło: Google Maps

Rzecznik marynarki wojennej Sri Lanki podał jednak inne liczby. Jak stwierdził, "w ataku zostały ranne 32 osoby, które zostały uratowane przez lankijską marynarkę wojenną i przebywają obecnie w szpitalu". Potwierdził jednak, że "kilka ciał zostało wyłowionych z wody przez marynarzy Sri Lanki". Odmówił podawania szczegółów co do ofiar śmiertelnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: AFP/EastNews

Udostępnij:
Tagi:
IranSri Lanka
