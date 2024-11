Media: Iran zapewnił Bidena na piśmie, że nie będzie dążył do zabicia Trumpa  

Władze Iranu zobowiązały się na piśmie wobec administracji USA Joe Bidena, że nie będą dążyły do zabicia Donalda Trumpa - podał w piątek "Wall Street Journal". Według dziennika była to reakcja na ostrzeżenie Waszyngtonu.

Jak pisze "WSJ", pismo, które nie było podpisane przez żadnego urzędnika, zostało przekazane stronie amerykańskiej 14 października. Była to odpowiedź na udzielone prywatnymi kanałami ostrzeżenie Waszyngtonu przed próbami zamachu na życie Trumpa, wówczas jeszcze kandydata republikanów na prezydenta USA. Autorzy pisma mieli zagwarantować, że władze w Teheranie nie będą dążyły do śmierci Trumpa, choć powtórzyli, że dopuścił się on zbrodni, wydając w 2020 roku rozkaz zabicia generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy sił specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.