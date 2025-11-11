Zabił lekarza w zemście za śmierć brata. Został stracony

Do egzekucji doszło w mieście Jasudż w Iranie Źródło: TVN24

Do zabójstwa doszło w listopadzie ubiegłego roku. Przyczyną miała być zemsta - wcześniej brat zabójcy zmarł w szpitalu na atak serca, nie doczekawszy się pomocy medycznej.

"Zabójca napadł na wracającego do domu kardiologa, używając do ataku broni palnej i białej. Następnie opublikował w serwisie społecznościowym zdjęcie zakrwawionego noża i ostrzeżenie dla lekarzy zwlekających z podjęciem leczenia" - informował portal Iran Wire.

Publiczna egzekucja

"Wyrok na zabójcy doktora Masuda Dawudiego został wykonany publicznie dziś rano w Jasudż" (na południowym zachodzie kraju) - podał Mizan Online. Jak poinformowano, werdykt wydano po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia psychicznego oskarżonego.

- Wykonanie tego wyroku jest przestrogą dla tych, którzy chcą zakłócać bezpieczeństwo społeczeństwa i obywateli - oświadczył prokurator Vahida Mousaviana, cytowany przez lokalne media.

Według organizacji broniących praw człowieka, w tym Amnesty International, Iran jest drugim po Chinach krajem na świecie pod względem liczby wykonywanych egzekucji. Tylko w październiku w Iranie stracono co najmniej 241 więźniów - niemal o połowę więcej niż rok wcześniej - informowała norweska organizacja praw człowieka Hengaw. Jej zdaniem była to najwyższa miesięczna liczba egzekucji od dwóch dekad.

Większość wyroków śmierci wykonywanych jest w więzieniach, choć zdarzają się publiczne egzekucje przez powieszenie - przypomniał portal Arab News.

