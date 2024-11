Tajny "tunel obronny" ma połączyć metro ze szpitalem

W odpowiedzi na atak Iranu na terytorium Izraela , do którego doszło 1 października, Izrael przeprowadził pierwsze otwarte ataki w Iranie, uderzając w fabryki broni i instalacje militarne - przypomniała agencja Reutera.

Minister obrony Izraela: to najlepszy czas, by zaatakować

"Iran jest bardziej niż kiedykolwiek narażony na ataki w cele nuklearne. Mamy szansę, by osiągnąć najważniejszy cel - wyeliminować żywotne zagrożenie dla Izraela" - ogłosił nowy minister obrony Israel Kac. Dodał, że zawieszenie broni w Libanie "będzie możliwe dopiero po osiągnięciu celów wojennych".

Kac w poniedziałek po raz pierwszy spotkał się ze Sztabem Generalnym Sił Obronnych Izraela. "W izraelskim establishmencie politycznym i bezpieczeństwa panuje obecnie szeroki konsensus, że należy udaremnić irański program nuklearny i że to jest możliwe nie tylko poprzez środki militarne, ale również dyplomatyczne" - uzupełnił Kac. Władze Iranu od lat odrzucają oskarżenia o prace nad bronią atomową. Gdy prezydent USA Donald Trump wycofał się w 2018 roku z umowy nuklearnej z tym państwem, Iran przyspieszył proces wzbogacania uranu i według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ma techniczne możliwości, by osiągnąć poziom potrzebny do militarnego wykorzystania tego paliwa.