Studentka rozebrała się przed uczelnią. Została zatrzymana

"Płacz z głębi serca"

"Władze Iranu muszą natychmiast i bezwarunkowo uwolnić studentkę, która została brutalnie aresztowana po tym, jak zdjęła ubranie w proteście przeciwko napastliwemu egzekwowaniu obowiązku zakrywania twarzy przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa" – podkreśliła Amnesty International . Londyńska organizacja na rzecz praw człowieka nawołuje również, żeby władze chroniły ją do czasu uwolnienia. -(...) władze muszą chronić ją przed torturami i innymi formami złego traktowania oraz zapewnić (jej) dostęp do rodziny i prawnika - czytamy.

W 2022 roku w Iranie doszło do większych protestów, brutalnie tłumionych przez policję, w których zginęło co najmniej 50 osób. Do demonstracji doszło po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Do tragedii doszło na skutek pobicia przez policję moralności za to, że nakrycie głowy niedostatecznie zasłaniało jej włosy. Ówczesny prezydent Iranu oświadczył, że władze muszą zdecydowanie wystąpić przeciwko uczestnikom protestów.