Skazani za "działania na rzecz reżimu syjonistycznego i USA". Wykonano egzekucję

"Trzy osoby skazane w związku z zamieszkami w Dey [w styczniu - red.] pod zarzutem morderstwa i działań operacyjnych na rzecz reżimu syjonistycznego i Stanów Zjednoczonych zostały powieszone dziś rano" - poinformował w czwartek portal Mizan Online, cytowany przez agencję prasową AFP.
Z doniesień medialnych wynika, że trzej skazani byli oskarżeni o zabicie dwóch policjantów w trakcie protestów 8 stycznia oraz o moharebeh, czyli prowadzenie wojny przeciwko Bogu. Ten nieprecyzyjny zarzut pojawia się często w przypadkach oskarżeń o działania wymierzone we władze Iranu. Tym razem - jak poinformowały media w Teheranie - powiązano go z działaniem na korzyść USA i Izraela. Wyroki zatwierdził krajowy sąd najwyższy.
Największa akcja represji
Irańskie władze wielokrotnie oskarżały swoich zagranicznych przeciwników o udział w rozpętaniu protestów, które w styczniu ogarnęły cały kraj. Manifestacje zostały brutalnie zdławione przez siły bezpieczeństwa podczas największej akcji represji w historii Islamskiej Republiki - podkreślił Reuters. Zginęły wówczas tysiące, a z niektórych doniesień wynika, że dziesiątki tysięcy demonstrantów.
