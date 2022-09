Śmierć 22-latki w Iranie. Demonstracje na ulicach

W związku ze śmiercią Mahsy Amini, 22-latki, która zapadła w śpiączkę po zatrzymaniu przez irańską policję religijną, dochodzi do masowych manifestacji. W poniedziałek w starciach demonstrantów z policją w kurdyjskim regionie kraju zginęły trzy osoby. Gubernator Teheranu stwierdził, że protesty są odgórnie sterowane i mają na celu destabilizację sytuacji w kraju. "To nie jest dzieło zwykłych ludzi" - napisał w mediach społecznościowych. Głos w sprawie śmierci 22-latki zabrał także Biały Dom, który wystosował stanowczy apel do irańskich władz. Reuters zwraca uwagę na systemowe prześladowanie kurdyjskiej mniejszości w Islamskiej Republice.

Świadkowie zatrzymania, do którego doszło we wtorek w Teheranie, twierdzą jednak, że kobieta była bita przez policjantów w radiowozie. Rodzina Amini, cytowana przez BBC, tłumaczyła z kolei, że była ona młodą, zdrową osobą, która nie cierpiała na żadne schorzenia mogące tłumaczyć nagłe problemy z pracą serca.

Irańczycy protestują

Do największych demonstracji doszło w poniedziałek w kurdyjskim regionie Iranu. Siły bezpieczeństwa otworzyły tam ogień do manifestantów, którzy wyszli na ulice, by wyrazić swój gniew po śmierci 22-latki. Zginęły co najmniej trzy osoby, wiele zostało rannych - donosi Reuters, powołując się na organizację Hengaw, zajmującą się prawami człowieka. Wcześniej informowano o pięciu ofiarach śmiertelnych. Władze nie zabrały głosu w tej sprawie.