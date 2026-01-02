Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybuch niezadowolenia w Iranie. Kilka osób zginęło

Kryzys gospodarczy w Iranie
Protesty antyrządowe w Iranie
Źródło: Reuters
W Iranie rozprzestrzeniają się antyrządowe protesty, które rozpoczęły się od strajku sklepikarzy w Teheranie. Niezadowolenie wywołała gwałtownie spadająca wartość krajowej waluty - rialu. Na niektórych manifestacjach wznoszone są okrzyki na cześć ostatniego króla Iranu.

Kilka osób zginęło w trakcie protestów w Iranie - poinformowała w czwartek agencja prasowa AFP, powołując się na lokalne media. Demonstracje rozprzestrzeniły się poza największe miasta - przekazała z kolei agencja AP.

Półoficjalna agencja informacyjna Fars podała, że trzech protestujących zginęło, a 17 zostało rannych podczas ataku na posterunek policji w zachodniej prowincji Lorestan. Manifestanci wtargnęli do komendy policji. Doszło do starć, kilka radiowozów zostało podpalonych.

Wcześniej o ofiarach śmiertelnych, które miały zginąć w innych miejscach informowała zarówno agencja Fars, jak i organizacja praw człowieka Hengaw. Agencja prasowa Reuters nie była w stanie natychmiast zweryfikować tych doniesień.

"Monarchiści" aresztowani

Telewizja państwowa poinformowała o aresztowaniu siedmiu osób, w tym pięciu, które określiła jako monarchistów, i dwóch innych - wedle jej twierdzeń - powiązanych z grupami działającymi w Europie. W czwartek wieczorem agencja Tasnim poinformowała o zatrzymaniu w Teheranie trzydziestu osób, którym zarzucono "zakłócanie porządku publicznego".

- W wyniku skoordynowanej akcji służb bezpieczeństwa i wywiadu 30 osób zakłócających porządek publiczny w dzielnicy Malard na zachodzie Teheranu zostało zidentyfikowanych i aresztowanych - poinformowała agencja Tasnim, twierdząc, że osoby te "próbowały wywołać niepokój".

Jak podaje AP, o ile demonstracje w Teheranie miały wyhamować, o tyle zaczęło do nich dochodzić na prowincji. Ofiary śmiertelne mogą oznaczać początek bardziej zdecydowanej reakcji irańskiej teokracji na protesty.

Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos

BIZNES

Okrzyki ku czci obalonego króla

Z nagrań wideo otrzymanych przez opozycyjny, emigracyjny portal Iran International, wynika, że do demonstracji doszło również w świętym irańskim mieście Kom. Wśród skandowanych przez protestujących haseł pojawiły się okrzyki wymierzone w rządzącą od 1979 roku teokrację oraz wyrażające poparcie dla obalonej przez islamską rewolucję dynastii Pahlawich.

Na jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych słychać, jak tłum idący ulicą krzyczy "Królu Rezie, spoczywaj w pokoju". Mohammad Reza Pahlawi był ostatnim szachinszachem (królem królów) Iranu, zmarł w 1980 roku w Egipcie. Rok wcześniej opuścił Iran w wyniku rewolucji islamskiej.

Kom jest jednym z najważniejszych szyickich ośrodków religijnych w Iranie i kluczowym bastionem politycznym Republiki Islamskiej, w którym znajdują się główne seminaria, i gdzie siedziby mają kluczowi wspierający teokrację duchowni.

Agencja informacyjna Mehr News Agency powiadomiła, że w czwartek w mieście Junkan położonym w zachodniej prowincji Czahar Mahal wa Bachtijari podpalono biuro przywódcy piątkowych modlitw. W kilku miejscach - w tym w Nurabad w prowincji Lorestan siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do protestujących.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Teheran nie ma planów odwetu na Izraelu
Media: Iran pracuje nad nową bronią
Kobieta w Teheranie
ONZ apeluje w sprawie egzekucji 25-latki
Czerwona Plaża w Iranie
"Krwista" woda pojawiła się przy plaży
METEO

Rząd próbował zminimalizować ryzyko protestów

Irański reżim ogłosił środę dniem wolnym od pracy w większości kraju. Jako powód wymieniono niską temperaturę, jednak faktycznym celem mogłaby chęć usunięcia ludzi ze stolicy - irański weekend przypada na czwartek i piątek, a sobota jest świątecznym dniem urodzin imama Alego.

Ponadto władze nakazały części wyższych uczelni zamknięcie kampusów i prowadzenie do końca semestru zajęć online. W ocenie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) celem władz było uniemożliwienie studentom organizowania się i uczestniczenia w protestach.

30 grudnia w protestach udział wzięli studenci z co najmniej 10 uczelni. Władze zwolniły z aresztów pięciu studentów Uniwersytetu Teherańskiego i Uniwersytetu Technologicznego Sharif aresztowanych dwa dni wcześniej za udział w demonstracjach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jafar Panahi po konferencji prasowej towarzyszącej premierze "A Simple Accident"
Znany reżyser zaocznie skazany
Smog spowił Teheran
Miasto skąpane w smogu. "Nie widać gór, tylko gęstą zasłonę"
METEO
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
METEO

Ministerstwo Nauki, Badań i Technologii zwolniło w środę "kierowników ds. bezpieczeństwa" z kilku teherańskich uniwersytetów w związku z "przemocą wobec studentów" ze strony sił bezpieczeństwa - przekazał ISW, dodając, że zapewne zrobiono to w celu uspokojenia studentów i zapobieżenia rozruchom.

Reżim prawdopodobnie uważa protesty uniwersyteckie za poważniejsze zagrożenie dla swojej stabilności niż demonstracje organizowane przez inne grupy społeczne, biorąc pod uwagę fakt, że studenci stanowili kluczową grupę demograficzną w fali protestów, jaka przetoczyła się przez kraj na przełomie 2022 i 2023 r. po śmierci młodej kobiety Mahsy Amini zatrzymanej i zabitej przez policję za niedostatecznie szczelne zasłonięcie włosów.

Irański rząd pod przewodnictwem prezydenta Masuda Pezeszkiana starał się deeskalować sytuację i sygnalizował chęć negocjacji z protestującymi. Pezeszkian przyznał jednak, że niewiele może zrobić, gdy irańska waluta (rial) gwałtownie traci na wartości. Obecne protesty zaczęły się od strajku sklepikarzy, gdy wartość riala spadła najniższej w historii.

OGLĄDAJ: "Obama nie zamierzał tego robić", miał własną strategię. "Netanjahu był wściekły"
photo-collage

"Obama nie zamierzał tego robić", miał własną strategię. "Netanjahu był wściekły"

photo-collage
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
IranAzja
Czytaj także:
Wysłano siedem zastępów straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar hali garażowej. Ewakuowano 60 osób
Trójmiasto
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Ile Ukrainy okupuje Rosja? Analitycy publikują dane
Świat
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Kara może sięgnąć 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy
BIZNES
Pies bezpiecznie wrócił do właściciela
Pod psem załamał się lód
WARSZAWA
13 min
3112_roks_nord_nurkowanie
"Z oczywistych względów to jest zagrożenie dla Polski". Jako jedyni pokazujemy, co zostało po wybuchu przy Nord Stream
Rozmowy o końcu świata
53 min
pc
Influencerzy wpływają na nasze poglądy? "Politycy próbują nawiązywać różne współprace"
Wojciech Skrzypek
Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro
Bolsonaro opuścił szpital. Wrócił za kratki
Świat
Przymrozki, zimno, oblodzenie
Piątkowy poranek z groźną aurą. Gdzie uważać
METEO
Trump i Maduro
Maduro wyraził gotowość do rozmów z USA
Świat
Kim Dzong Un i Władimir Putin spotkali się w Pekinie
Dyktator o "niezwyciężonym sojuszu" z Rosją
Świat
imageTitle
Historia i statystyki za Słoweńcem. Złotego Orła ma już na wyciągnięcie ręki
EUROSPORT
Donald Trump i jego ręce w Białym Domu
Siniaki na rękach prezydenta. Trump chce mieć "ładną, rzadką krew"
Świat
Tankowiec Bella 1
Pościg za tankowcem. Rosyjska nota "może zwiększyć napięcia"
Świat
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Co wiemy, czego nie
Świat
Pociąg, który utknął kilometr przed Sterławkami, dotarł do stacji
Awaria pociągu, pasażerowie utknęli w wagonach przez śnieg
Polska
Wnętrze budynku, w którym doszło do pożaru (kurort Crans-Montana, Szwajcaria)
"Widziałem płonących ludzi, od stóp do głów, nie mieli już ubrań"
Świat
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Koszmar w alpejskim kurorcie, orędzie Tuska, podwyżka dla milionów Polaków
WARTO WIEDZIEĆ
43 min
pc
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
Śnieg, wiatr, zima
To będzie kolejny śnieżny dzień
METEO
imageTitle
Francuski piłkarz ranny w tragicznym pożarze w Szwajcarii
EUROSPORT
imageTitle
Zagadkowa nieobecność Yamala w noworocznym treningu
EUROSPORT
Ukraińska armia
Ukraiński wywiad: sfabrykowaliśmy śmierć dowódcy i przejęliśmy "nagrodę", którą za zabójstwo wystawiła Rosja
Świat
Harare, stolica Zimbabwe
Polski filozof: rozpada się nie tylko powojenny ład
Świat
imageTitle
Mistrz świata za mocny. Ratajski bez urodzinowego prezentu
EUROSPORT
imageTitle
Rozczarowanie na Anfield. Liverpool nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu o orędziu Nawrockiego: słyszałem dużo "ja"
Polska
imageTitle
Śmierć norweskiego biathlonisty. WADA zakaże stosowania masek tlenowych?
EUROSPORT
Policjanci w Holandii w Nowy Rok 2026
Jedna z najbrutalniejszych nocy sylwestrowych w historii Holandii
Świat
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
METEO
Donald Tusk
Premier obiecuje "dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica