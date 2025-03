Iran rozważyłby negocjacje z USA, gdyby celem rozmów było zajęcie się obawami dotyczącymi potencjalnej militaryzacji jego programu nuklearnego - przekazała misja Iranu przy ONZ w mediach społecznościowych. Zastrzegła przy tym, że jeśli celem rozmów jest likwidacja "pokojowego" programu, to "negocjacje nigdy się nie odbędą".

"Jeśli celem negocjacji jest zajęcie się obawami dotyczącymi potencjalnej militaryzacji irańskiego programu nuklearnego, takie dyskusje mogą być przedmiotem rozważenia. Jednakże jeśli celem jest demontaż pokojowego irańskiego programu nuklearnego, aby stwierdzić, że to, czego Obama nie zdołał osiągnąć, teraz zostało już osiągnięte, (to) takie negocjacje nigdy się nie odbędą" - napisała w niedzielę po południu na X misja Iranu przy ONZ .

Czego Trump chce od Iranu

W piątkowym wywiadzie dla telewizji Fox News Trump poinformował, że kilka dni wcześniej - w środę - wysłał list do władz Iranu , w którym wyraził nadzieję na podjęcie negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Przekazał, że adresował pismo do najwyższego przywódcy duchowo-politycznego, Alego Chamenei.

Choć Trump mówił, że ma nadzieję zawrzeć "porozumienie pokojowe", to jednocześnie sugerował, że są też inne sposoby na uniemożliwienie Teheranowi uzyskania broni atomowej. - To są ostatnie momenty, nie możemy pozwolić im, by mieli broń jądrową - ocenił.