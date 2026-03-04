Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nie ma ani jednego okrętu". Amerykanie podsumowują ataki na Iran

Amerykański lotniskowiec, operacja "Epicka Furia"
Pożar w pobliżu konsulatu USA w Dubaju
Źródło: TVN24
Amerykanie podsumowali dotychczasowe działania przeciwko Iranowi. Admirał Brad Cooper, szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) przekazał, że od początku operacji amerykańskie siły zaatakowały około 2 tysięcy celów, zniszczono 17 irańskich okrętów. Obecnie USA "polują na ostatnie irańskie mobilne wyrzutnie rakiet balistycznych".

W operacji "Epicka Furia" ze strony USA bierze udział ponad 50 tys. żołnierzy, 200 myśliwców, dwa lotniskowce i bombowce. Jak dodał, "kolejne zdolności są w drodze". Admirał Brad Cooper, dowódca Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) podkreślił też, że jest to największe nagromadzenie amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie od pokolenia.

Ataki na Iran. Amerykanie podsumowują

Dowódca podsumował, że od soboty amerykańskie siły zaatakowały niemal 2 tys. celów w Iranie. - Poważnie zniszczyliśmy obronę powietrzną Iranu i zniszczyliśmy setki irańskich wyrzutni pocisków balistycznych i dronów - wymieniał Cooper na nagraniu opublikowanym przez CENTCOM.

Amerykański lotniskowiec, operacja "Epicka Furia"
Amerykański lotniskowiec, operacja "Epicka Furia"
Źródło: Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy / Zuma Press / Forum

- Mówiąc prościej, koncentrujemy się na tym, by strzelać w to wszystko, z czego oni mogą strzelać do nas - podkreślił.

Poinformował, że amerykańskie bombowce B-2 i B-1 przeprowadziły precyzyjne uderzenia na obiekty związane z programem rakietowym znajdujące się głęboko wewnątrz terytorium Iranu. W nocy z poniedziałku na wtorek bombowce zaatakowały też m.in. punkty dowodzenia.

"Nie ma ani jednego okrętu irańskiego"

- Zatapiamy też irańską marynarkę wojenną. Dotychczas zniszczyliśmy 17 okrętów irańskiej marynarki wojennej, w tym ich najlepiej działający okręt podwodny, w którym teraz jest dziura - wymieniał.

Wojna na Bliskim Wschodzie
Wojna na Bliskim Wschodzie
Źródło: PAP

- Przez lata irański reżim zastraszał międzynarodową żeglugę. Dzisiaj nie ma ani jednego okrętu irańskiego w Zatoce Perskiej, Cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej - oświadczył dowódca.

Przekazał, że obecnie amerykańskie siły "polują na ostatnie irańskie mobilne wyrzutnie rakiet balistycznych, aby wyeliminować" to, co określił jako resztkę irańskich zdolności do wystrzeliwania pocisków.

Obecność wojskowa USA na Bliskim Wschodzie
Obecność wojskowa USA na Bliskim Wschodzie
Źródło: PAP

Cooper powiadomił, że w odwecie Iran zastosował ponad 500 pocisków balistycznych i ponad 2 tys. dronów.

- Zdolność Iranu do zaatakowania nas i naszych partnerów słabnie, podczas gdy nasza siła bojowa rośnie. Moja ogólna ocena operacyjna jest taka, że wyprzedzamy nasz plan - podsumował dowódca CENTCOM.

Autorka/Autor: ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy / Zuma Press / Forum

Udostępnij:
Tagi:
USAIranIzrael
Czytaj także:
imageTitle
"Ty i ja, na zawsze". Wielkie zmiany w życiu Sabalenki
EUROSPORT
imageTitle
Świątek pokazowo zatrzymana
EUROSPORT
Robacza Pełnia Księżyca, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Tak prezentowała się Pełnia Robaczego Księżyca
METEO
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej
Iran grozi atakiem na Bałkanach
Świat
25 min
pc
Tu miał powstać park narodowy. Jak to możliwe, że zaczęli się o niego kłócić politycy?
Rozmowy o końcu świata
shutterstock_2603188221
Padła szóstka w Lotto Plus
BIZNES
Zniszczenia w Teheranie
Kolejne fale ataków na Bliskim Wschodzie
RELACJA
imageTitle
Potężny cios dla gracza Realu. "Życie obeszło się ze mną okrutnie"
EUROSPORT
Pentagon-zidentyfikował-pierwszych-żołnierzy-USA-poległych-w-wojnie-z-Iranem
Bez ostrzeżenia, bez syreny alarmowej. Okoliczności ataku na Amerykanów
Świat
Zniszczenia w rezydencji Chameneiego (28.02.2026)
Rozmowa, która "uruchomiła wojnę". Kulisy ataku na ajatollaha
Świat
Będą pojawiać się przymrozki
Tu w kolejnych dniach IMGW może wydać alarmy
METEO
Wybuchy w Teheranie
Izrael uderzył w "tajny kompleks"
Świat
W pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju doszło do ataku irańskiego drona
Atak na konsulat, uderzenie w "tajny kompleks", problemy z ewakuacją
Podsumowanie
Silny wiatr
Dziś miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr
METEO
imageTitle
Widzew może zapomnieć o pucharach. Poległ w Katowicach
EUROSPORT
Barcelona gra z Atletico
Szalona pogoń i wielki zawód. Barcelona odpadła
EUROSPORT
Kłęby dymu nad południowymi przedmieściami Bejrutem
Samolot startuje, pod nim kłęby dymu
Świat
2026-03-03T191127Z_1_LWD057603032026RP1_RTRWNEV_C_0576-SPAIN-ACCIDENT-0036
Zawalił się pomost łączący klify. Akcja ratunkowa na plaży
Świat
imageTitle
5000 euro od osoby za ucieczkę ze strefy zagrożenia
EUROSPORT
Wybuchy w Teheranie
Znaczne zniszczenia irańskich obiektów w Teheranie. Zdjęcia satelitarne
RELACJA
shutterstock_2239909941
Wysokie wygrane w Eurojackpot
BIZNES
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
WARSZAWA
imageTitle
Adrian Meronk utknął w Dubaju
EUROSPORT
Pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju
Atak drona i pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju
Świat
Tehran, Iran
USA "uwikłają się" w długi konflikt? Generał o "najgorszym scenariuszu" dla Europy
KROPKA NAD I
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Pogłębiający się konflikt z Iranem wywołuje spadki na światowych giełdach
BIZNES
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: Polska nie jest stroną tego konfliktu
Polska
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
WARSZAWA
imageTitle
Joshua o stanie swojego zdrowia po tragicznym wypadku
EUROSPORT
imageTitle
Polki utarły nosa faworytkom w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica