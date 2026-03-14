"Perła w koronie". Donald Trump: na mój rozkaz zaatakowano wyspę Chark

Trump: wojna z Iranem będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne Źródło: TVN24

"Na mój rozkaz Centralne Dowództwo USA przeprowadziło jedno z najsilniejszych bombardowań w historii Bliskiego Wschodu i całkowicie unicestwiło każdy wojskowy cel na irańskiej perle w koronie, czyli wyspie Chark" - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Przekazał, że "z przyzwoitości nie zgładził infrastruktury naftowej na wyspie". "Jednak, jeśli Iran albo ktokolwiek inny zrobi cokolwiek, by utrudniać swobodne i bezpieczne przejście statków przez cieśninę Ormuz, natychmiast zrewiduję tę decyzję" - zagroził prezydent.

"Iran nie ma możliwości, by bronić to, co chcemy zaatakować. Nie mogą nic z tym zrobić!" - kontynuował. "Irańskie wojsko i wszyscy inni zaangażowani w ten terrorystyczny reżim powinni postąpić mądrze i złożyć broń, by ocalić to, co pozostało po ich kraju, a nie ma tego dużo! Dziękuję za uwagę" - zakończył Trump.

"Atak był strzałem ostrzegawczym ze strony Trumpa" - ocenił portal Axios. Uderzenie ma zasygnalizować Irańczykom, że powinni zaprzestać blokady cieśniny Ormuz.

Trump o wojnie w Iranie: będzie trwała tyle, ile będzie potrzeba

W piątek chwilę przed opublikowaniem wpisu Trump w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że tego dnia amerykańskie siły przeprowadziły silne uderzenia na Iran. - Sytuacja w Iranie jest bardzo dobra. Dziś było dużo uderzeń, dużo ważnych zwycięstw. Mamy dobrą kontrolę - mówił Trump.

Pytany o to, ile będzie trwała wojna przeciwko Iranowi, rozpoczęta przez USA i Izrael 28 lutego, odparł: - Tyle, ile będzie potrzeba. Zaznaczył jednocześnie, że z militarnego punktu widzenia Amerykanie "wyprzedzają harmonogram".

Trump: wojna z Iranem będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne Źródło: TVN24

- To się wydarzy wkrótce, bardzo niedługo - odpowiedział na pytanie o to, kiedy amerykańskie siły zaczną eskortować tankowce przez zablokowaną przez Iran cieśninę Ormuz.

Wyspa Chark

Jak zauważa dziennik "Financial Times", wyspa Chark, o powierzchni zaledwie około 25 kilometrów kwadratowych, jest jednym z najbardziej wrażliwych punktów irańskiej infrastruktury energetycznej, a jednocześnie stosunkowo łatwym celem militarnym. Mimo to wyspa pozostała do piątku nietknięta w trakcie amerykańsko-izraelskiej kampanii bombardowań.

Serwis Axios informował niedawno, że w administracji USA brany jest jednak pod uwagę scenariusz przejęcia wyspy. To właśnie tam trafia ropa, która stanowi około 90 proc. irańskiego eksportu tego surowca.

- Zniszczenie lub przejęcie infrastruktury na Chark byłoby bez wątpienia poważnym ciosem dla Iranu. Mogłoby doprowadzić do ostatecznego załamania irańskiej gospodarki i pogłębić destabilizację wewnętrzną. (...) To byłby cel Donalda Trumpa - mówi w rozmowie z TVN24+ dr Jakub Gajda, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu.

Atak na tę wyspę był postrzegany przez ekspertów jako możliwy punkt zwrotny.

Opracował Adam Styczek