Iran odrzuca apele, chce "wymierzyć karę" Izraelowi

Iran próbuje uniknąć otwartej wojny z Izraelem

Kanaani wezwał też Stany Zjednoczone do zaprzestania wspierania Izraela, mówiąc, że społeczność międzynarodowa nie wywiązała się ze swojego obowiązku ochrony stabilności na Bliskim Wschodzie i powinna poprzeć "karę dla agresora".

Odrzucone wezwania USA i państw arabskich

Do Teheranu z dyplomatyczną misją mającą obniżyć poziom konfliktu udali się szefowie dyplomacji Libanu i Jordanii. Jak relacjonuje "WSJ", Iran przekazał arabskim dyplomatom, że planuje kontratak na Izrael i "nie zważa na to, czy odpowiedź może doprowadzić do wojny".