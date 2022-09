Mahsa Amini nie żyje. Ojciec oskarża irańskie władze o kłamstwa w sprawie śmierci jego córki

czytaj dalej

Ogłoszona przez Władimira Putina mobilizacja Rosji nie pomoże. To, co Rosjanie robią teraz, trzeba było robić co najmniej pół roku temu - wyraził przekonanie w rozmowie z ukraińską sekcją Radia Swoboda ekspert wojskowy i pułkownik rezerwy ukraińskich sił zbrojnych Roman Switan.