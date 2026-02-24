Katastrofa śmigłowca wojskowego. Cztery osoby nie żyją

Iran. Katastrofa lotnicza z udziałem helikoptera Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Cztery osoby, w tym dwaj piloci wojskowi odbywający lot szkoleniowy, zginęły we wtorek w katastrofie śmigłowca w prowincji Isfahan w centralnej części Iranu - poinformowała irańska agencja Mehr za krajową telewizją.

Maszyna runęła na terenie lokalnego targu owoców i warzyw w mieście Chomejniszahr. Dwie kolejne ofiary śmiertelne to sprzedawcy - przekazała agencja.

Irański helikopter spadł na miasto w środkowym iranie. 4 osoby nie żyją Źródło: PAP/EPA/IRANIAN RED CRESCENT HANDOUT

Zapowiedziano dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.

Niedostateczny poziom bezpieczeństwa

W ocenie ekspertów poziom bezpieczeństwa lotów w Iranie jest niewystarczający. W minionych latach doszło tam do licznych katastrof, z których wiele dotyczyło samolotów zakupionych przed rewolucją islamską w 1979 r. W kraju brakuje oryginalnych części zamiennych do tych maszyn - zaznaczyła agencja Reutera.

W ubiegłym tygodniu myśliwiec F-4, należący do sił powietrznych Iranu, rozbił się w prowincji Hamadan na zachodzie Iranu. Zginął pilot odbywający lot szkoleniowy.

OGLĄDAJ: Donald Tusk wzywa do natychmiastowego opuszczenia Iranu

Opracował Adrian Wróbel/ft