Katastrofa śmigłowca wojskowego. Cztery osoby nie żyją

Cztery osoby, w tym dwaj piloci wojskowi odbywający lot szkoleniowy, zginęły we wtorek w katastrofie śmigłowca w prowincji Isfahan w centralnej części Iranu - poinformowała irańska agencja Mehr za krajową telewizją.
Maszyna runęła na terenie lokalnego targu owoców i warzyw w mieście Chomejniszahr. Dwie kolejne ofiary śmiertelne to sprzedawcy - przekazała agencja.
Zapowiedziano dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
Niedostateczny poziom bezpieczeństwa
W ocenie ekspertów poziom bezpieczeństwa lotów w Iranie jest niewystarczający. W minionych latach doszło tam do licznych katastrof, z których wiele dotyczyło samolotów zakupionych przed rewolucją islamską w 1979 r. W kraju brakuje oryginalnych części zamiennych do tych maszyn - zaznaczyła agencja Reutera.
W ubiegłym tygodniu myśliwiec F-4, należący do sił powietrznych Iranu, rozbił się w prowincji Hamadan na zachodzie Iranu. Zginął pilot odbywający lot szkoleniowy.
Opracował Adrian Wróbel/ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/IRANIAN RED CRESCENT HANDOUT