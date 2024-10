Armia Izraela o "precyzyjnych atakach na cele militarne w Iranie". Druga seria uderzeń

"Izrael ma prawo i obowiązek, by zareagować"

Armia: prowadzimy precyzyjne ataki na cele militarne w Iranie

Jak dodał, izraelska armia jest w pełni przygotowana do prowadzenia działań ofensywnych i obronnych. Jak dodał, izraelska armia jest w pełni przygotowana do prowadzenia działań ofensywnych i obronnych.

Druga seria izraelskich uderzeń

"USA zostały uprzedzone przez Izrael o ataku na Iran"

Prezydent USA Joe Biden nie chcąc doprowadzić do jeszcze większego napięcia na Bliskim Wschodzie ostrzegał wcześniej Izrael, by nie atakował obiektów nuklearnych i przemysłu wydobywczego Iranu.

Atak i odwet

Iran jest postrzegany przez Izrael jako główny wróg w regionie, który otacza państwo żydowskie siecią wspieranych przez siebie bojówek należących do tzw. osi zła lub osi terroru, którą Teheran przedstawia jako "oś oporu". Do tej nieformalnej koalicji należy m.in. palestyński Hamas, który 7 października 2023 r. zaatakował Izrael, co rozpoczęło trwającą do dziś wojnę w Strefie Gazy. Najsilniejszą organizacją wspieraną przez Iran jest libański Hezbollah, który od ponad roku atakuje Izrael. Od przeszło miesiąca Izrael prowadzi intensywną kampanię przeciwko Hezbollahowi, w tym operację lądową na południu Libanu.