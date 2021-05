"Współpraca narodów muzułmańskich jest koszmarem syjonistów"

- Walka z tym nędznym reżimem to walka przeciw opresji i terroryzmowi. To jest obowiązek publiczny, by walczyć z tym reżimem – mówił ajatollah Ali Chamenei w czasie piątkowego wystąpienia w telewizji. Przekonywał, że Izrael to nie państwo, ale "terrorystyczny garnizon" skierowany przeciwko Palestyńczykom.