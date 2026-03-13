Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
RELACJA

Konflikt na Bliskim Wschodzie. USA straciły w Iraku powietrzny tankowiec

Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
Dwa tankowce stanęły w płomieniach po atakach irańskich łodzi
Źródło: Reuters
Główne dowództwo wojsk USA poinformowało o rozbiciu się w Iraku powietrznego tankowca KC-135. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że w rejonie Irbilu w irackim Kurdystanie zginął francuski żołnierz, a kilku innych zostało rannych. Siły Zbrojne Izraela przeprowadziły kolejną falę ataków na Bejrut. Najnowsze informacje o wojnie na Bliskim Wschodzie relacjonujemy w TVN24 oraz na tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • Trwa drugi tydzień izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran. Nowym najwyższym przywódcą kraju jest syn zabitego Alego Chameneiego - Modżtaba. W czwartek pierwszy raz zabrał publicznie głos.
  • Iran atakuje Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt. Ostrzeliwana jest też cieśnina Ormuz. Kilka statków transportowych zostało trafionych.
  • W ciągu 14 dni wojny w Iranie zginęło ponad dwa tysiące osób - przekazała agencja Reutera. Z kolei w Libanie w wyniku izraelskich nalotów zginęło ponad siedemset osób - podało libańskie ministerstwo zdrowia.
Sortowanie:
06:40

Dron zaatakował w piątek apartamentowiec w dzielnicy Burdż Hammud w Bejrucie - podał Reuters powołując się na libańskie media państwowe. To pierwszy atak na ten obszar.

06:18

W tureckiej bazie lotniczej Incirlik, z której korzystają siły USA i NATO, w południowo-wschodniej prowincji Adana, zawyły syreny alarmowe - podała w piątek rano AFP, powołując się na turecką państwową agencję prasową Anadolu. W bazie stacjonują między innymi polscy żołnierze.

AFP poinformowała, że na kilku nagraniach wideo udostępnionych przez internautów w portalach społecznościowych widać było płonący obiekt spadający z nieba w okolicy bazy lotniczej.

05:00

Potężne eksplozje wstrząsnęły stolicą Iranu, Teheranem - poinformowała agencja AFP. Izraelska armia potwierdziła "atak na szeroką skalę" na cele reżimu oraz precyzyjne uderzenie w stolicy Libanu, Bejrucie, wymierzone w "terrorystę Hezbollahu".

Według doniesień irańskich mediów, najsilniejsze wybuchy były w południowej części Teheranu. "Intensywność eksplozji była taka, że mieszkańcy tych obszarów zgłaszali drżenie domów" - podała agencja Fars.

04:43

Irańska Organizacja Czerwonego Półksiężyca poinformowała, że trzech jego pracowników humanitarnych zostało rannych w ataku na punkt poboru opłat Teheran-Kom.

Punkt poboru opłat jest głównym punktem wyjazdowym z autostrady prowadzącej ze stolicy do miasta Kom. W wyniku ataku uszkodzeniu uległ jeden z punktów pomocy humanitarnej organizacji.

03:08

Izraelskie władze poinformowały, że w północnym Izraelu w wyniku ataku rakietowego rannych zostało kilkadziesiąt osób i uszkodzone zostały budynki. Straż pożarna reagowała na "bezpośrednie trafienie pociskiem w budynek" w mieście Zarzir - poinformowały izraelskie służby bezpieczeństwa. Izraelska służba reagowania kryzysowego poinformowała, że ratownicy medyczni udzielają pomocy około 30 osobom, w większości z lekkimi obrażeniami.

02:59

Grupa proirańskich bojówek, określająca się jako Islamski Ruch Oporu w Iraku, twierdzi, że zestrzeliła amerykański tankowiec powietrzny, który rozbił się w zachodniej części tego kraju - przekazała agencja Reutera.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) informowało o stracie powietrznego tankowca KC-135, zaznaczając jednak, że nie doszło do tego w wyniku uderzenia ani ze strony wroga, ani sił sprzymierzonych. Islamski Ruch Oporu w Iraku ogłosił natomiast w komunikacie, że zestrzelił samolot KC-135 "w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej naszego kraju".

02:15
WAŻNE

Prezydent Emmanuel Macron poinformował o śmierci francuskiego żołnierza w ataku w Irbilu w irackim Kurdystanie.

"Chorąży Arnaud Frion z 7. Batalionu Strzelców Alpejskich w Varces zginął za Francję podczas ataku w regionie Irbil w Iraku. Jego rodzinie i towarzyszom broni składam wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności w imieniu narodu. Wielu naszych żołnierzy zostało rannych. Francja wspiera ich i ich bliskich. Ten atak na nasze siły, zaangażowane w walkę z ISIS od 2015 roku, jest niedopuszczalny. Ich obecność w Iraku wpisuje się ściśle w ramy walki z terroryzmem. Wojna w Iranie nie może usprawiedliwiać takich ataków" - napisał Macron na platformie X.

01:47

Armia Izraela wykryła kolejne pociski balistyczne wystrzelone z Iranu oraz ostrzał rakietowy ze strony działającego w Libanie Hezbollahu. Na północnych obszarach Izraela uruchomiono alarmy przeciwlotnicze.

Portal Times of Israel podał, powołując się na pogotowie ratunkowe, że nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o zabitych ani rannych w jednoczesnych atakach ze strony Iranu i Hezbollahu.

01:24

Departament skarbu USA po raz drugi w ciągu tygodnia ogłosił zwolnienie rosyjskiej ropy naftowej z obowiązujących sankcji. Wydana licencja dotyczy surowca załadowanego na tankowce przed 12 marca. Opublikowana licencja zawiesza sankcje na rosyjską ropę naftową załadowaną na statki do czwartku i obowiązuje do 11 kwietnia. 

"Aby zwiększyć globalny zasięg istniejących dostaw, (Departament Skarbu) udziela tymczasowego zezwolenia na zakup rosyjskiej ropy naftowej, która obecnie znajduje się na morzu. Ten ściśle dostosowany, krótkoterminowy środek dotyczy wyłącznie ropy już znajdującej się w tranzycie i nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskiemu rządowi, który większość swoich dochodów z energii czerpie z podatków pobieranych w miejscu wydobycia" - zaznaczył w oświadczeniu na X szef resortu Scott Bessent.

"Tymczasowy wzrost cen ropy naftowej to krótkotrwałe i przejściowe zakłócenie, które w dłuższej perspektywie przyniesie ogromne korzyści naszemu krajowi i gospodarce" - zapewnił.

00:51

"Żołnierze Sił Obronnych Izraela (IDF) nadal utrzymują wysuniętą pozycję obronną, aby chronić mieszkańców północnego Izraela. W ciągu ostatniego tygodnia nasze wojska przeprowadziły ukierunkowane operacje nocne w południowym Libanie, likwidując infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu" - poinformowało izraelskie wojsko na platformie X.

00:09

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o stracie powietrznego tankowca KC-135. Samolot rozbił się w Iraku. Jak podało w komunikacie dowództwo odpowiadające za siły USA na Bliskim Wschodzie, do straty samolotu nie doszło w wyniku uderzenia ani ze strony wroga, ani sił sprzymierzonych.

"Incydent miał miejsce w przyjaznej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epicka Furia i trwają akcje ratunkowe. W incydencie brały udział dwa samoloty. Jeden z nich rozbił się w zachodnim Iraku, a drugi bezpiecznie wylądował" - napisano. Nie podano dotąd żadnych dodatkowych szczegółów.

OGLĄDAJ: Władysław Kosiniak-Kamysz w "Jeden na jeden"
Jeden na jeden

Władysław Kosiniak-Kamysz w "Jeden na jeden"

Jeden na jeden
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: TVN24, PAP, Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Adomas Daunoravicius/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
USAIranLibanIzraelBliski Wschód
Czytaj także:
20 punktów karnych trafiło na konto 51-latki
Widziała jeden patrol, drugi ją zaskoczył. 20 punktów karnych za wyprzedzanie
WARSZAWA
38 min
Jeffrey Epstein (2004)
Afera Epsteina i "szalona kremlowska narracja". "Nowy level chaosu"
Czas przyszły
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
20 milionów do wygrania w Lotto
BIZNES
Rakieta SLS wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji
METEO
Peter Magyar podczas wiecu w miejscowości Velence
Magyar: znam te wszystkie sztuczki Orbana, ale i tak to zrobimy
Świat
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Dolewała znajomej z pracy żrące chemikalia do herbaty. Jest wyrok
WARSZAWA
imageTitle
Przykre konsekwencje dla Świątek
EUROSPORT
Przemysław Czarnek
Czy Polacy chcieliby, żeby Czarnek został premierem? Sondaż
Polska
imageTitle
Niespodziewana nieobecność Kubackiego. "Sprawy osobiste"
EUROSPORT
Ali Chamenei
Żona Chameneiego jednak żyje? Doniesienia irańskiej agencji
Świat
Przez wojnę z Iranem Donald Trump traci zwolenników
Zwolennicy odwracają się od Trumpa. Po tej decyzji stracili cierpliwość
Justyna Zuber
Tusk i Nawrocki
Zapowiedź weta, odpowiedź Tuska, dron na terenie kopalni
warto wiedzieć
Katowice z lotu ptaka
Chcieli mieszkań, tego się nie spodziewali. "Zostaliśmy brutalnie oszukani"
Joanna Rubin-Sobolewska
39 min
pc
Marta Nieradkiewicz pierwszy raz o chorobie. "Myślałam, że takie rzeczy mnie nie dotyczą"
Monika Olejnik
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
METEO
Swiątek przegrała ze Switoliną
Świątek zatrzymana. Zaskakująca niemoc
EUROSPORT
GettyImages-2266198557
Pechowa końcówka Rakowa we Florencji. Awans kwestią otwartą
EUROSPORT
imageTitle
Rewelacja turnieju w Indian Wells zatrzymana. To ona zagra z Sabalenką
EUROSPORT
Miłosz Motyka
Motyka: nie wykluczamy obniżki stawki VAT na paliwo
BIZNES
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
METEO
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak
Prezydent wetuje pieniądze na obronność. "Pełne poparcie" ze strony PiS
Polska
imageTitle
Pobił rekord świata po raz 15. Duplantis w wielkiej formie
EUROSPORT
osbourne
Jack Osbourne został ojcem. Wyjątkowe imię dla córki
Świat
imageTitle
19-latka postawiła się liderce. Sabalenka w półfinale
EUROSPORT
Klatka kluczowa-287816
Szef MON: polityka zwyciężyła nad odpowiedzialnością
Polska
NAWROCKI PAP
"On chyba zapomina, że za naszą wschodnią granicą toczy się brutalna wojna"
Kropka nad i
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
METEO
SAFE to pieniądze dla tysięcy polskich firm na rozwój
To pieniądze dla nich zawetował Nawrocki
Polska
imageTitle
Przemeblowane FC Porto bliżej ćwierćfinału. Pracowity mecz Jana Bednarka
EUROSPORT
Lech - Szachtar
Cudowny gol pogrążył Lecha. Kolejorz mocno oddalił się od ćwierćfinału
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica