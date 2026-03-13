- Trwa drugi tydzień izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran. Nowym najwyższym przywódcą kraju jest syn zabitego Alego Chameneiego - Modżtaba. W czwartek pierwszy raz zabrał publicznie głos.
- Iran atakuje Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt. Ostrzeliwana jest też cieśnina Ormuz. Kilka statków transportowych zostało trafionych.
- W ciągu 14 dni wojny w Iranie zginęło ponad dwa tysiące osób - przekazała agencja Reutera. Z kolei w Libanie w wyniku izraelskich nalotów zginęło ponad siedemset osób - podało libańskie ministerstwo zdrowia.
Dron zaatakował w piątek apartamentowiec w dzielnicy Burdż Hammud w Bejrucie - podał Reuters powołując się na libańskie media państwowe. To pierwszy atak na ten obszar.
W tureckiej bazie lotniczej Incirlik, z której korzystają siły USA i NATO, w południowo-wschodniej prowincji Adana, zawyły syreny alarmowe - podała w piątek rano AFP, powołując się na turecką państwową agencję prasową Anadolu. W bazie stacjonują między innymi polscy żołnierze.
AFP poinformowała, że na kilku nagraniach wideo udostępnionych przez internautów w portalach społecznościowych widać było płonący obiekt spadający z nieba w okolicy bazy lotniczej.
Potężne eksplozje wstrząsnęły stolicą Iranu, Teheranem - poinformowała agencja AFP. Izraelska armia potwierdziła "atak na szeroką skalę" na cele reżimu oraz precyzyjne uderzenie w stolicy Libanu, Bejrucie, wymierzone w "terrorystę Hezbollahu".
Według doniesień irańskich mediów, najsilniejsze wybuchy były w południowej części Teheranu. "Intensywność eksplozji była taka, że mieszkańcy tych obszarów zgłaszali drżenie domów" - podała agencja Fars.
Irańska Organizacja Czerwonego Półksiężyca poinformowała, że trzech jego pracowników humanitarnych zostało rannych w ataku na punkt poboru opłat Teheran-Kom.
Punkt poboru opłat jest głównym punktem wyjazdowym z autostrady prowadzącej ze stolicy do miasta Kom. W wyniku ataku uszkodzeniu uległ jeden z punktów pomocy humanitarnej organizacji.
Izraelskie władze poinformowały, że w północnym Izraelu w wyniku ataku rakietowego rannych zostało kilkadziesiąt osób i uszkodzone zostały budynki. Straż pożarna reagowała na "bezpośrednie trafienie pociskiem w budynek" w mieście Zarzir - poinformowały izraelskie służby bezpieczeństwa. Izraelska służba reagowania kryzysowego poinformowała, że ratownicy medyczni udzielają pomocy około 30 osobom, w większości z lekkimi obrażeniami.
Grupa proirańskich bojówek, określająca się jako Islamski Ruch Oporu w Iraku, twierdzi, że zestrzeliła amerykański tankowiec powietrzny, który rozbił się w zachodniej części tego kraju - przekazała agencja Reutera.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) informowało o stracie powietrznego tankowca KC-135, zaznaczając jednak, że nie doszło do tego w wyniku uderzenia ani ze strony wroga, ani sił sprzymierzonych. Islamski Ruch Oporu w Iraku ogłosił natomiast w komunikacie, że zestrzelił samolot KC-135 "w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej naszego kraju".
Prezydent Emmanuel Macron poinformował o śmierci francuskiego żołnierza w ataku w Irbilu w irackim Kurdystanie.
"Chorąży Arnaud Frion z 7. Batalionu Strzelców Alpejskich w Varces zginął za Francję podczas ataku w regionie Irbil w Iraku. Jego rodzinie i towarzyszom broni składam wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności w imieniu narodu. Wielu naszych żołnierzy zostało rannych. Francja wspiera ich i ich bliskich. Ten atak na nasze siły, zaangażowane w walkę z ISIS od 2015 roku, jest niedopuszczalny. Ich obecność w Iraku wpisuje się ściśle w ramy walki z terroryzmem. Wojna w Iranie nie może usprawiedliwiać takich ataków" - napisał Macron na platformie X.
Armia Izraela wykryła kolejne pociski balistyczne wystrzelone z Iranu oraz ostrzał rakietowy ze strony działającego w Libanie Hezbollahu. Na północnych obszarach Izraela uruchomiono alarmy przeciwlotnicze.
Portal Times of Israel podał, powołując się na pogotowie ratunkowe, że nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o zabitych ani rannych w jednoczesnych atakach ze strony Iranu i Hezbollahu.
Departament skarbu USA po raz drugi w ciągu tygodnia ogłosił zwolnienie rosyjskiej ropy naftowej z obowiązujących sankcji. Wydana licencja dotyczy surowca załadowanego na tankowce przed 12 marca. Opublikowana licencja zawiesza sankcje na rosyjską ropę naftową załadowaną na statki do czwartku i obowiązuje do 11 kwietnia.
"Aby zwiększyć globalny zasięg istniejących dostaw, (Departament Skarbu) udziela tymczasowego zezwolenia na zakup rosyjskiej ropy naftowej, która obecnie znajduje się na morzu. Ten ściśle dostosowany, krótkoterminowy środek dotyczy wyłącznie ropy już znajdującej się w tranzycie i nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskiemu rządowi, który większość swoich dochodów z energii czerpie z podatków pobieranych w miejscu wydobycia" - zaznaczył w oświadczeniu na X szef resortu Scott Bessent.
"Tymczasowy wzrost cen ropy naftowej to krótkotrwałe i przejściowe zakłócenie, które w dłuższej perspektywie przyniesie ogromne korzyści naszemu krajowi i gospodarce" - zapewnił.
"Żołnierze Sił Obronnych Izraela (IDF) nadal utrzymują wysuniętą pozycję obronną, aby chronić mieszkańców północnego Izraela. W ciągu ostatniego tygodnia nasze wojska przeprowadziły ukierunkowane operacje nocne w południowym Libanie, likwidując infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu" - poinformowało izraelskie wojsko na platformie X.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o stracie powietrznego tankowca KC-135. Samolot rozbił się w Iraku. Jak podało w komunikacie dowództwo odpowiadające za siły USA na Bliskim Wschodzie, do straty samolotu nie doszło w wyniku uderzenia ani ze strony wroga, ani sił sprzymierzonych.
"Incydent miał miejsce w przyjaznej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epicka Furia i trwają akcje ratunkowe. W incydencie brały udział dwa samoloty. Jeden z nich rozbił się w zachodnim Iraku, a drugi bezpiecznie wylądował" - napisano. Nie podano dotąd żadnych dodatkowych szczegółów.
Opracował Adam Styczek
Źródło: TVN24, PAP, Reuters, CNN
Źródło zdjęcia głównego: Adomas Daunoravicius/Shutterstock