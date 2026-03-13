W tureckiej bazie lotniczej Incirlik, z której korzystają siły USA i NATO, w południowo-wschodniej prowincji Adana, zawyły syreny alarmowe - podała w piątek rano AFP, powołując się na turecką państwową agencję prasową Anadolu. W bazie stacjonują między innymi polscy żołnierze.

AFP poinformowała, że na kilku nagraniach wideo udostępnionych przez internautów w portalach społecznościowych widać było płonący obiekt spadający z nieba w okolicy bazy lotniczej.