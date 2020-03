Zabity i ranni podczas protestów. Policja użyła broni myśliwskiej

Jedna osoba zginęła, a 24 zostały ranne podczas manifestacji w Bagdadzie - podała policja. Trwające od początku października demonstracje to największe protesty w Iraku od upadku reżimu Saddama Husajna w 2003 roku.

Do rozpędzenia niedzielnej demonstracji w Bagdadzie służby użyły broni myśliwskiej. Jeden Irakijczyk został trafiony grubym śrutem, obrażenia u rannych zostały spowodowane także przez śrut strzelniczy oraz gaz łzawiący.

Wciąż czekają na nowy rząd

Uczestnicy demonstracji, które przekształcają się w regularne bitwy z policją, protestują przeciwko bezrobociu i przerwom w dostawach prądu oraz wody pitnej. Wzywają też do blokad dróg, portów i instalacji naftowych oraz do akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego.

W wyniku niepokojów społecznych 30 listopada do dymisji podał się premier Iraku Adil Abd al-Mahdi. Dzień wcześniej ponad 40 demonstrantów zginęło na południu Iraku podczas interwencji sił bezpieczeństwa. Mimo wielu podejmowanych od tamtego czasu prób wciąż nie udało się wyłonić nowego irackiego rządu.

W niedzielę parlament Iraku po raz kolejny odwołał głosowanie - z powodu braku kworum - w sprawie nowego gabinetu ministrów. W parlamencie stawiło się 108 deputowanych spośród 329. Zostali oni wezwani do uczestnictwa w nadzwyczajnej sesji parlamentu mimo przerwy w obradach.

Przyszłość Allawiego "nie rysuje się zbyt różowo"

To już trzecia próba zatwierdzenia na stanowisku premiera Mohammeda Allawiego i jego rządu, jaką podjęto w ciągu tygodnia. Deputowani mają na to czas do poniedziałku wieczór. Po tym terminie konieczne będzie znalezienie nowego kandydata na szefa rządu - ostrzegł spiker irakijskiego parlamentu Muhammad al-Halbusi.