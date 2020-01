Po irańskim ataku 11 żołnierzy USA trafiło do szpitala

Irański atak rakietowy na bazy w Iraku, w których stacjonują Amerykanie, nie pociągnął za sobą ofiar śmiertelnych, ale 11 żołnierzy trafiło do szpitala w związku z objawami wstrząśnienia mózgu - poinformował rzecznik Centralnego Dowództwa USA, kapitan marynarki wojennej Bill Urban.

Wstrząśnienie mózgu należy do grupy lekkich urazów mózgu stanowiących ok. 80 proc. wszystkich pourazowych uszkodzeń mózgu. Jego skutki w większości przypadków znikają szybko, niekiedy trwają do około tygodnia.