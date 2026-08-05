Świat Zauważyli coś podejrzanego w walizce pilota. Urząd celny pokazał nagranie Maciej Wacławik |

Indonezja. Pilot miał narkotyki w bagażu Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

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Moment przeszukiwania bagażu pilota możemy zobaczyć w nagraniu z kamery monitoringu, które urząd celny z lotniska Dżakarta-Soekarno-Hatta opublikował na początku tego tygodnia. Urząd pisze o "próbie przemytu" narkotyków przez członka załogi samolotu pasażerskiego, który wylądował w Dżakarcie. Według stacji CNN mężczyzna pracował dla linii Malaysia Airlines.

Narkotyki w bagażu pilota

Celnicy znaleźli w srebrnej walizce pilota około 26 kilogramów MDMA, co odpowiada ponad 70 tysiącom tabletek ecstasy - przekazał wspomniany urząd. To nie wszystko. Pilot miał mieć w walizce również niewielką ilość metamfetaminy oraz plastikową buteleczkę z moczem. Prawdopodobnie miała ona posłużyć do sfałszowania wyniku testu na obecność narkotyków - sugeruje urząd celny.

Fragment nagrania kontroli na lotnisku w Dżakarcie Źródło zdjęcia: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Pilot, obywatel Malezji, został zatrzymany - poinformowała indonezyjska policja. W komunikacie podkreśliła, że bagaż mężczyzny został poddany kontroli po tym, jak funkcjonariusze, dzięki promieniom rentgenowskim, "zidentyfikowali podejrzaną zawartość" w jego walizce. Policja nie podała, jaka kara grozi pilotowi. Jak poinformowano, śledztwo jest w toku.