Eksplozja w meczecie podczas modlitwy. Ponad 50 rannych

Do eksplozji doszło w piątek po godzinie 12 czasu lokalnego (po godzinie 6 rano czasu polskiego) w dzielnicy Kelapa Gading w północnej części miasta. Wybuch nastąpił w trakcie modlitwy, kiedy w meczecie zgromadzili się wierni. Świątynia znajduje się na terenie szkolnego kampusu.

Według szefa lokalnej policji, Asepa Edi Suheriego, poszkodowani w wybuchu mają bardzo szeroki zakres obrażeń, od lekkich do poważnych. Wiele osób jest poparzonych. Część rannych została już wypisana ze szpitali.

Przyczyna eksplozji nie jest jeszcze znana i będzie przedmiotem śledztwa. Służby nie przesądzają, czy był to wypadek, czy zamach.

Ledwie kilka tygodni temu doszło do innej tragedii w szkole w tym kraju. W islamskiej szkole z internatem we wschodniej Indonezji zawalił się strop, zabijając prawie 60 osób, głównie nastolatków w wieku 13-18 lat.

