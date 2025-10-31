Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Sprzątali w kostnicy. Nagle zobaczyli ruszającego się człowieka

Kostnica szpitalna. Zdjęcie ilustracyjne
Indie. Szpital w mieście Meerut (nagranie archiwalne)
Źródło: Archiwum Reutera
Władze szpitala w indyjskim stanie Telangana wszczęły dochodzenie po tym, jak ekipa sprzątająca znalazła w kostnicy żywego mężczyznę. Ten miał zgłosić się do szpitala kilka dni wcześniej, ale odmówiono mu pomocy - informują media.

Lokalne media poinformowały o sprawie w czwartek. Jak wynika z doniesień, mężczyzna z Bayyaram w południowo-wschodnich Indiach trafił do szpitala w Mahabubabadzie na trzy dni przed tym, jak znaleziono go w kostnicy. Personel rzekomo odmówił przyjęcia mężczyzny z chorobą nerek, "ponieważ nikt mu nie towarzyszył i nie posiadał on karty Aadhaar (numer identyfikacyjny, który może uzyskać każdy mieszkaniec Indii - red.)" - przekazał portal dziennika "Telangana Today".

Mężczyzna trafił do kostnicy

Mężczyzna miał spędzić w szpitalnej stołówce trzy kolejne dni, w pewnym momencie stracił przytomność. W środę wieczorem personel rzekomo uznał go za zmarłego i przeniósł do kostnicy. Następnego dnia ekipa sprzątająca kostnicę zobaczyła poruszającego się człowieka i wezwała policję. Funkcjonariusze przewieźli chorego do szpitala.

W rozmowie z mediami mężczyzna powiedział, że nie wrócił do swojej wioski z powodu braku pieniędzy i nie ma nikogo, kto mógłby mu towarzyszyć w szpitalu. - Odmówili mi przyjęcia, więc zostałem w stołówce. Później porzucili mnie w pobliżu kostnicy, a potem w samej kostnicy. Całą noc spałem na podłodze - powiedział. Lokalne media opublikowały nagranie, na którym mężczyzna wypowiada się leżąc na szpitalnym łóżku.

Cichy płacz spod ziemi. Pogrzebany żywcem noworodek walczy o życie
Mieszkańcy oburzeni sprawą

Jeden z lekarzy szpitala w Mahabubabadzie poinformował o wszczęciu dochodzenia, które ma ustalić, dlaczego chory nie został przyjęty na oddziel i jak trafił do kostnicy. Podkreślił, że szpital leczy zarówno osoby bez karty Aadhaar, jak i te bez opieki.

Sprawa wywołała oburzenie mieszkańców regionu - przekazał portal Free Press Journal, pisząc, że zdaniem miejscowej społeczności "takie uchybienia stały się częste z powodu słabego nadzoru ze strony przełożonych". Według "Telangana Today" sprawa "wznowiła debatę na temat zaniedbań i złych warunków w państwowych szpitalach".

50 min
Słowa, których nie wolno lekceważyć. Jak reagować, gdy ktoś ma myśli samobójcze
Autorka/Autor: wac//az

Źródło: Telangana Today, Free Press Journal

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Indie Szpital
