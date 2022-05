Indie. Sidhu Moose Wala nie żyje. Raper miał 28 lat, w jego ciele znaleziono 24 kule

W Pendżabie na północy Indii zamordowany został raper Sidhu Moose Wala. Został trafiony 24 kulami. Motywy napastników nie są znane. Śmierć muzyka wstrząsnęła społeczeństwem, stając się przy tym tematem ataków politycznej opozycji. Do ataku doszło dzień po tym, gdy ochrona rapera została ograniczona.

Raper został skremowany we wtorek. Przed jego domem w dystrykcie Mansa zebrały się setki fanów. Według źródeł BBC osoby, które chciały oddać mu hołd, przybyły z sąsiednich stanów Hariana, Uttarakhand i Himachal Pradesh oraz ze stolicy kraju, New Delhi. Wśród nich była para z sześcioletnim synem. Cytowani przez BBC przekazali, że nigdy nie widzieli rapera, ale kochali jego muzykę.

Fani rapera zgromadzili się między innymi w New Delhi

Atak miał miejsce zaledwie dzień po tym, gdy władze stanowe zaprzestały ochrony rapera. BBC opisuje, że morderstwo wstrząsnęło fanami muzyka, a także opozycją, co wywołało w kraju polityczną burzę. Naczelny minister Pendżabu Bhagwant Mann zarządził śledztwo w sprawie morderstwa.

Policja tłumaczyła, że ochrona Moose Wala została ograniczona z czterech do dwóch funkcjonariuszy. Został zaatakowany, gdy podróżował samotnie.

W 2020 roku oskarżono go o rzekome promowanie kultury posiadania broni. Raper dołączył do największej partii politycznej Indii - Indyjskiego Kongresu Narodowego - z której bez powodzenia startował w wyborach do Zgromadzenia Stanowego.