Dreamliner rozbił się po starcie. Pierwsza w historii katastrofa tej maszyny

Kluczowe fakty: Do katastrofy doszło krótko po starcie z lotniska w Ahmadabadzie.

Dreamliner lata od kilkunastu lat, ale nigdy dotąd żaden nie uległ katastrofie.

To jeden z najnowocześniejszych samolotów pasażerskich na świecie, w ponad połowie zbudowany z materiałów kompozytowych.

W Indiach doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego. Boeing 787-8 Dreamliner linii Air India rozbił się tuż po starcie w pobliżu lotniska w Ahmadabadzie. Wiadomo, że miał lecieć do Londynu, a na pokładzie znajdowały się co najmniej 242 osoby. Reuters podaje, że byli to obywatele Indii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Kanady. Nie jest jasne ile osób zginęło.

W mediach społecznościowych zaczęły krążyć nagrania pokazujące miejsce tragedii oraz chwile tuż przed rozbiciem się maszyny, choć ich autentyczność nie jest jeszcze potwierdzona.

Michał Setlak, publicysta lotniczy, podkreślił w TVN24, że to pierwszy wypadek tego typu samolotu. - Takich wypadków, katastrof bezpośrednio po starcie, w przypadku Dreamlinera jeszcze nie było. Z tego co wiem, to jest pierwsza poważna katastrofa (Dreamlinera) - podkreślił.

- Samolot do tej pory okazał się być bardzo szczęśliwy w eksploatacji - podkreślił w TVN24 były pilot Michał Fiszer. Zauważył, że na początku, ze względu na wiele nowatorskich rozwiązań technologicznych i technicznych, samolot ten przeżywał duże problemy i został dostarczony liniom lotniczym ze sporym opóźnieniem. Jednak "mimo groźnych incydentów do tej pory żaden z samolotów nie był utracony".

- One latają w liniach lotniczych od około 2010-2012 roku, to ładne 12-13 lat. Żeby się żaden egzemplarz samolotu nie rozbił przez 12 lat to był to ewenement. Ten jest pierwszy i jest pierwszym, przy którym są ofiary śmiertelne - dodał Fiszer.

Rzecznik Boeinga poinformował, że firma zbiera już informacje w sprawie tej katastrofy.

Dreamliner - co to za samolot

Boeing 787 Dreamliner to jeden z najnowocześniejszych samolotów na świecie. To szerokokadłubowa maszyna przeznaczona do wykonywania lotów długodystansowych, swój pierwszy lot odbyła w 2009 roku, a dwa lata później weszła do służby. Jedną z pierwszych linii, które zaczęły nim latać, od 2012 roku jest polski PLL LOT. Dziś latają nimi linie lotnicze z całego świata, wyprodukowane zostało już ponad 1,1 tysiąca Dreamlinerów.

Dreamliner zasłynął przede wszystkim za sprawą wykonania w ponad 50 procentach z materiałów kompozytowych i wprowadzenia wielu nowatorskich technologii. Docenia się m.in. jego jakość wykonania i komfort podróży dla pasażerów. Samoloty te produkowane są w trzech wersjach, różniących się od siebie długością i pojemnością: podstawowej 787-8 oraz wydłużonymi 787-9 i 787-10. W rezultacie Dreamliner może zabrać na swój pokład od 210 do nawet 330 pasażerów. Polska flota Dreamlinerów LOT-u składa się obecnie z 15 samolotów. To osiem maszyn w wersji 787-8 oraz siedem w dłuższej wersji 787-9. W 2026 roku polski przewoźnik ma powiększyć swoją flotę o dwa kolejne Dreamlinery 787-8.

Na stronie LOT-u czytamy, że dzięki wykonaniu maszyny z w ponad połowie z kompozytów, samolot ten "jest lżejszy, zużywa mniej paliwa i ma większy zasięg". Polski przewoźnik wskazuje również, że komfort podróżowania "jest nieporównywalny z żadnym innym samolotem", zwracając uwagę m.in. na większy rozmiar okien niż w innych samolotach czy inne rozwiązania poprawiające jakość podróży zwłaszcza w lotach długodystansowych.

