Senatorowie za wezwaniem świadków w procesie Trumpa. Demokratów wsparli republikanie

Piątego dnia obrad amerykańskiego Senatu nad artykułem impeachmentu wobec Donalda Trumpa, większość senatorów zgodziła się na wezwanie świadków. Do członków izby wyższej z ramienia Partii Demokratycznej dołączyło pięciu republikanów. Według CNN oznacza to, że ostateczne głosowanie dotyczące skazania byłego prezydenta, które wstępnie zapowiadano na sobotę, może się przesunąć.

Demokraci z Izby Reprezentantów przedłożyli akt oskarżenia przeciwko Donaldowi Trumpowi za "podżeganie do przewrotu" po oblężeniu Kapitolu 6 stycznia, na skutek którego śmierć poniosło pięć osób. Menedżerowie impeachmentu ostrzegli, że jeśli nie uda się skazać republikanina w tym procesie, stworzy to niebezpieczny precedens, który przyszli prezydenci - lub sam Trump - mogą wykorzystać.

Senat zdecyduje o politycznej przyszłości Trumpa

Demokraci chcą powołać republikankę na świadka

O wezwanie świadków zwrócił się główny menedżer impeachmentu Izby Reprezentantów Jamie Raskin. Doprowadziło to do sporu z adwokatem zespołu obrońców Trumpa, Michaelem van der Vennem. Menedżerowie impeachmentu z Izby Reprezentantów postanowili wezwać na przesłuchanie republikańską członkinię niższej izby Kongresu Jaime Herrerę Beutler. Mówiła ona w piątek, że w trakcie zajść na Kapitolu była obecna podczas rozmowy między przywódcą mniejszości GOP w Izbie reprezentantów Kevinem McCarthym a byłym prezydentem.

Beutler była jedną z 10 republikańskich członków z Izby Reprezentantów, która wcześniej głosowała za oskarżeniem Trumpa. "Kiedy 6 stycznia McCarthy w końcu dotarł do prezydenta i poprosił go, by publicznie i z mocą powstrzymał zamieszki, prezydent początkowo powtórzył kłamstwo, że to antifa wdarła się Kapitol" – cytował oświadczenie Beutler dziennik "New York Post" .