Świat

Pożar zabytkowego kościoła w noworoczną noc

Pożar kościoła w Amsterdamie
Płonący kościół w Amsterdamie
Źródło: Reuters
W sylwestrową noc doszło do pożaru zabytkowego kościoła Vondelkerk w Amsterdamie. Straż pożarna walczyła z żywiołem przez wiele godzin. Mieszkańcy kilkudziesięciu pobliskich domów zostali ewakuowani.

Portal publicznego holenderskiego nadawcy NOS poinformował, że pożar wybuch przed godziną 1 w nocy w wieży kościoła, położonego w pobliżu miejskiego parku.

"Władze zarządziły ewakuację mieszkańców kilkudziesięciu pobliskich domów z powodu roznoszonych przez wiatr płonących odłamków. Zostali oni rozlokowani w studiu jogi" - podał portal NOS.

Zamknięte zostały także okoliczne ulice.

Pożar kościoła Vondelkerk w Amsterdamie
Pożar kościoła Vondelkerk w Amsterdamie
Źródło: EPA/REMKO DE WAAL

Walka z ogniem

Straż pożarna walczyła z żywiołem przez wiele godzin.

"Przyczyna pożaru nie jest znana. Pojawiły się doniesienia, że do wieży trafiła petarda, ale straż pożarna nie może tego potwierdzić" - przekazał portal NOS. Dodał, że wielu ludzi oglądało ogień, co utrudniało pracę strażaków.

Kościół Vondelkerk po pożarze
Kościół Vondelkerk po pożarze
Źródło: EPA/KOEN VAN WEEL

Burmistrz Amsterdamu Femke Halsema, która pojawiła się na miejscu zdarzenia, mówiła dziennikarzom, że "to ogromna tragedia".

Miejsce spotkań

Zabytkowy kościół Vondelkerk od lat 70. XX wieku przestał pełnić funkcję świątyni katolickiej i stał się miejscem wielu koncertów oraz spotkań.

"Obawiano się, że jego budynek się zawali, ale w czwartek rano służby bezpieczeństwa poinformowały, że zagrożenie minęło. Ściany kościoła pozostały nienaruszone" - poinformował portal NOS.

pc

Autorka/Autor: tas/gp

Źródło: Reuters, NOS

Źródło zdjęcia głównego: EPA/REMKO DE WAAL

HolandiapożarKościół katolicki
