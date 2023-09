Zmniejszono kary ponad 1000 skazanych za przestępstwa seksualne. Wśród nich gwałciciel z "watahy"

Sąd obniżył karę jednego z członków "watahy" - grupy mężczyzn, którzy w 2016 roku zgwałcili nastolatkę w hiszpańskiej Pampelunie. To właśnie od tej sprawy zaczęły się masowe protesty, które doprowadziły do rewolucyjnych zmian w prawie dotyczącym przemocy seksualnej. Szybko okazało się jednak, że nowe przepisy przyczyniły się także do powstania luki prawnej i dały niektórym przestępcom możliwość ubiegania się o skrócenie wyroków. Właśnie z tej furtki skorzystał teraz jeden ze skazanych za gwałt w Pampelunie.

Sąd Najwyższy Nawarry w północnej Hiszpanii obniżył karę więzienia dla jednego z pięciu mężczyzn z tak zwanej "watahy" (hiszp. La Manada - tak w popularnym komunikatorze sami nazwali swoją grupę, której używali do rozmów). Mężczyzna został skazany za udział w zbiorowym gwałcie na nastolatce. Doszło do niego podczas święta Sanfermines w Pampelunie w 2016 roku. Wyrok obniżono teraz w jego przypadku z 15 na 14 lat więzienia. Decyzja może być zaskarżona do Sądu Najwyższego.

Obniżenie wyroku umożliwiła nowa ustawa, która - choć bardzo rozszerzająca pojęcie gwałtu (tak ma być traktowany każdy stosunek seksualny bez zgody) - scaliła w systemie prawnym dwa odrębne wcześniej przestępstwa: nadużycie seksualne (abuso sexual) i agresję seksualną (agresión sexual). W efekcie obniżony musiał zostać także najmniejszy wymiar kary. To sprawiło, że od jesieni skazani mają możliwość ubiegania się o skracanie wyroków.

Protesty społeczne sprzed kilku lat, które wybuchły właśnie po gwałcie z Pampeluny, były związane z tym, że początkowo sąd zdecydował o skazaniu napastników z "watahy" na krótsze kary więzienia za wykorzystanie seksualne, za czym przemawiać miało to między innymi to, że przerażona ofiara nie stawiała oporu. Ostatecznie w 2019 roku Sąd Najwyższy podniósł kary dla pięciu mężczyzn do 15 lat więzienia.

Wielka narodowa debata i presja na polityków doprowadziły do zatwierdzenia nowego prawa. Szybko okazało się jednak, że zawiera ono lukę, która od czasu wejścia nowych przepisów w życie doprowadziła do złagodzenia wymiaru kary ponad 1000 skazanym i uwolnienia ponad 100 sprawców przemocy seksualnej.

Gwałt w Pampelunie w 2016 roku

18-letnia mieszkanka Madrytu została zgwałcona w lipcu 2016 roku podczas Sanfermines, obchodzonego corocznie w Pampelunie, stolicy prowincji Nawarra, święta ku czci św. Fermina. Najbardziej charakterystyczną częścią tego wydarzenia są gonitwy z bykami po ulicach miasta.

