Świat

Powstanie państwowa sieć schronów klimatycznych. "Nowa normalność"

Madryt zabudowania
Upały w Hiszpanii
Źródło: Reuters
Przed kolejnym latem Hiszpania stworzy państwową sieć schronów klimatycznych - ogłosił premier Pedro Sanchez. Dotąd podobne rozwiązania wprowadzane były lokalnie, na przykład w Barcelonie. Schrony mają dać ludziom możliwość schłodzenia się w najgorętsze dni.

W środę podczas konferencji prasowej w Madrycie premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił plan stworzenia państwowej sieci schronów klimatycznych. Ich celem jest zapewnienie ludziom możliwości schronienia się przed upałami, które co roku latem nawiedzają ten kraj. Funkcję schronów klimatycznych miałyby pełnić budynki publiczne. Mają to być dostępne dla wszystkich przestrzenie, w których będzie można przebywać, aby się schłodzić, gdy na zewnątrz temperatury będą zbyt wysokie.

Schrony klimatyczne w Hiszpanii

Podobne sieci schronów organizowane były już przez lokalne samorządy, m.in. w Katalonii, Kraju Basków czy Murcji. W samej Barcelonie istnieje około 400 schronów klimatycznych - utworzonych w takich miejscach, jak biblioteki, muzea, obiekty sportowe czy centra handlowe - wymienia BBC. Są to klimatyzowane pomieszczenia, gdzie zazwyczaj dostępna jest bezpłatnie woda do picia i miejsca siedzące.

Premier Sanchez podkreślił, że zapowiadany państwowy system schronów sfinansuje rząd i pojawią się one na obszarach, które "najbardziej ich potrzebują, gdzie upał najbardziej doskwiera ludziom". - Niszczycielskie susze i fale upałów nie są już rzadkością. Niektóre lata nie przynoszą nam pojedynczych fal upałów, ale jedną długą falę trwającą od czerwca do sierpnia. To jest teraz nowa normalność - mówił szef hiszpańskiego rządu.

Upały w Hiszpanii

W 2025 roku Hiszpania doświadczyła najgorętszego lata w historii. Z danych państwowej agencji AEMET wynika, że średnia temperatura w kontynentalnej części kraju wyniosła 24,2 stopnia Celsjusza, czyli o 2,1 stopnia więcej niż norma z lat 1991-2020. Fale upałów trwały łącznie 33 dni, powodując setki pożarów. W niektórych regionach temperatury przekraczały 45 stopni Celsjusza.

Na środowej konferencji premier Sanchez ogłosił też inne plany dotyczące walki ze skutkami zmian klimatu, w tym plany zapobiegania powodziom i pożarom w małych miastach.

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

HiszpaniaKlimatZmiany klimatu
